Kızılırmak'tan kaçak balık tutan şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kızılırmak'tan kaçak balık tutan şüpheli yakalandı

Kızılırmak'tan kaçak balık tutan şüpheli yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinden geçmekte olan Kızılırmak nehrinden kaçak yollarla tuttuğu 270 kilogram balığı Konya'dan gelen bir şahsa satmaya çalışan şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinden geçmekte olan Kızılırmak nehrinden kaçak yollarla tuttuğu 270 kilogram balığı Konya'dan gelen bir şahsa satmaya çalışan şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Araplı mevkiinde Kızılırmak nehrinden kaçak yollarla 270 kilogram balık tutan N.M. tutmuş olduğu balıkları Konya'dan gelen N.M.'ye satarken jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından her iki şüphelide gözaltına alınırken şüpheliler hakkında adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Marketteki tartışma kanlı bitti! Önce 'Karını da seni de alırım' dedi, ardından 3 jandarmayı yaraladı
Marketteki tartışma kanlı bitti! Önce "Karını da seni de alırım" dedi, ardından 3 jandarmayı yaraladı
Günlerdir aranan 20 yaşındaki Ali, ağaca asılı halde bulundu
Günlerdir aranan 20 yaşındaki Ali, ağaca asılı halde bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Nikos Dendias Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Müge Anlı Ebru Gündeş Oğuzhan Koç
Spor Ali Koç Gervinho Arda Turan Nihat Özdemir Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kızılırmak'tan kaçak balık tutan şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 12:55:37. #1.16#

title