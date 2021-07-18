Kızılırmak'taki balık ölümlerinin "sudaki oksijen yetersizliği"nden kaynaklandığı belirlendi

Kızılırmak'ın Sivas'tan geçen bazı bölümlerinde yaşanan balık ölümlerine, kuraklığa bağlı sudaki oksijen yetersizliğinin yol açtığı belirtildi.

Kızılırmak'ın Sivas'tan geçen bazı bölümlerinde yaşanan balık ölümlerine, kuraklığa bağlı sudaki oksijen yetersizliğinin yol açtığı belirtildi.

Yaklaşık 1,5 ay önce Kızılırmak'ın geçtiği İncesu mevkisinde toplu balık ölümlerinin yaşanması üzerine harekete geçen Sivas Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri, bölgeye gelerek numune aldı, su sıcaklığını ölçtü.

Kızılırmak'ta incelemelere devam eden Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Durdu Akdağ, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hem su hem de balık numunelerinin sonuçlarının geldiğini belirterek, "İlgili numuneleri Ankara'da Etlik Veteriner Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne gönderdik ve herhangi bir zehirlenme belirtisi olmadığı ortaya çıktı. Keza su numunesi de yine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz, DSİ vasıtasıyla inceledi, onda da olumsuz bir sonuç gözlenmedi." dedi.

Balık ölümlerine, aniden artan hava sıcaklıklarına bağlı sudaki oksijen yetersizliğinin yol açtığına dikkati çeken Akdağ, "Yaz aylarında özellikle temmuz ve ağustos aylarında hava sıcaklığının artmasına bağlı debinin azaldığını görüyoruz. Dolayısıyla suyun durgun olduğu bölgelerde balık popülasyonu fazla olduğu için buralarda oksijen yetersizliğinden balık ölümleri meydana gelmekte." diye konuştu.

Akdağ, bölgede seyreden yüksek hava sıcaklığı nedeniyle bundan sonra da lokal balık ölümlerinin yaşanabileceğine işaret ederek, vatandaşların "zehirlenme belirtisi" diye bir endişeye kapılmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde