Kızılırmak'ta nesli tükenme tehlikesi altındaki su samurları görüldü - Haberler
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Kızılırmak'ta nesli tükenme tehlikesi altındaki su samurları görüldü

AA / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel
Kızılırmak'ta nesli tükenme tehlikesi altındaki su samurları görüldü

Kızılırmak'ta nesli tükenme tehlikesi altında olan 3 su samuruna rastlandı.

KAYSERİ (AA) - Kızılırmak'ta nesli tükenme tehlikesi altında olan 3 su samuruna rastlandı.

Sivas- Kayseri kara yolundaki köprüde Kızılırmak'ta su içerisinde gezinen üç su samuru cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kayıtlarda, su samurlarının ırmakta su içerisinde bir süre oynamaları yer alıyor.

Uzun süre bölgede gezinen su samurları daha sonra gözden kayboluyor.

AA / Halife Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri
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