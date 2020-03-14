Kızılırmak'ta mahsur kalan 3 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı
Çorum'un Osmancık ilçesinde Kızılırmak Nehri'ndeki adacıkta mahsur kalan 3 kişi, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
14.03.2020 22:16 | Son Güncelleme: 14.03.2020 22:16
Çorum'un Osmancık ilçesinde Kızılırmak Nehri'ndeki adacıkta mahsur kalan 3 kişi, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Balık tutmak için Kızılırmak'a giden 3 Irak uyruklu, nehrin ortasında oluşan adacığa çıktı. Bir süre sonra Obruk Barajı'nın kapaklarının açılması nedeniyle nehirde su seviyesinin yükselmesi üzerine, 3 kişi adacıkta mahsur kaldı.
Durumun jandarmaya bildirilmesinin ardından olay yerine AFAD ile Osmancık Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Mahsur kalan 3 kişiyi botlarla kıyıya çıkaran ekipler, havanın kararması ve yağmur nedeniyle zorluk yaşadı.
112 Acil Servis ekiplerince muayene edilen 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA