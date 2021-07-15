Kızılırmak'ta kaybolan Afgan gencin cansız bedeni bulundu

NEVŞEHİR'in Gülşehir ilçesinde dün arkadaşları ile birlikte balık tutmak için girdiği Kızılırmak Nehri'nde kaybolan Afganistan uyruklu Masır Karım'ın (26) cansız bedeni bulundu.

NEVŞEHİR'in Gülşehir ilçesinde dün arkadaşları ile birlikte balık tutmak için girdiği Kızılırmak Nehri'nde kaybolan Afganistan uyruklu Masır Karım'ın (26) cansız bedeni bulundu.

Kentte yaşayan Afganistan uyruklu Masır Karım, balık tutmak için arkadaşları ile Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Eskiyaylacık köyü yakınlarındaki Kızılırmak'a gitti. Nehre giren Masır Karım, bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden arkadaşları, jandarmaya haber verdi. Bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekipleri, botla nehir içerisinde arama yaptı. Dün gece yapılan aramalardan sonuç alınamadı.Mersin'den gelen dalgıç polislerin bu sabah yaptığı aramalarda Masır Karım'ın cansız bedenine ulaşıldı. Karım'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer