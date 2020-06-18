Kızılırmak'ta çocukları boğulan 2 baba belediyede işe alındı Şanlıurfa'nın Bozoava Belediyesi, Sivas'ta serinlemek için girdikleri Kızılırmak'ta çocukları boğulan 2 babayı işe aldı.

Şanlıurfa'nın Bozoava Belediyesi, Sivas'ta serinlemek için girdikleri Kızılırmak'ta çocukları boğulan 2 babayı işe aldı.

Bozoava Belediye Başkanı Suphi Aksoy, Yağmur ve Zurnacı ailelerini ilçedeki evlerinde sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde ziyaret ederek başsağlığı diledi.

Ailelerin acılarını dinleyip sıkıntılarına ortak olan Aksoy, 2 çocuğunu kaybeden Muhittin Yağmur ile bir oğlu boğulan İbrahim Halil Zurnacı'yı belediyede işe aldıklarını belirtti.

Belediye olarak ailelere her türlü desteği vereceklerini aktaran Başkan Aksoy, "Gerçekten bu iki ailemizin acısı bütün ülkemizi ve kentimizi derinden üzdü. Bizler de imkanlarımız ölçüsünde ailelerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. İnşallah bundan sonra iki ailemiz de mevsimlik işçi olarak şehir dışına gitmek zorunda kalmayacak. Ailelerimizin kendi memleketlerinde geçimlerini sağlayabilecekleri bir iş imkanı oluşturduk. Kendilerine yeni iş hayatlarında başarılar diliyorum." dedi.

Patates ekimi için Sivas'a giden mevsimlik tarım işçilerinin çocukları olan Mahmut Yağmur, Kadir Yağmur ve Mehmet Zurnacı, 11 Haziran'da serinlemek için Kızılırmak'ın Kızılkavraz köyünden geçen bölümünde suya girdikten bir süre sonra kaybolmuş, ekiplerce yapılan çalışmalar sonucu 3 çocuğun cesedine ulaşılmıştı.

Kaynak: AA