Kızılırmak'ta Balçığa Saplanan 3 Genç Kurtarıldı

SİVAS (İHA) – Sivas'ta balık avlamak için girdikleri Kızılırmak'ta balçığa saplanan 3 genç, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.



Edinilen bilgiye göre, tarihi Kesim Köprü'nün altında balık avlamak içi Kızılırmak'a giren 3 genç balçığa saplandı. Gençlerden biri kendi imkanı ile saplandığı yerden çıkmayı başarırken, saplandıkları yerden çıkamayan iki gencin imdadına itfaiye ve AFAD ekipleri yetişti. Ekipler tarihi köprünün üzerinden ırmağa merdiven sarkıttı. Merdivenin ucuna tutunan gençler, saplandıkları yerden çıkartıldı. Eğlenceleri başlarına dert açan gençler, kurtarılır kurtarılmaz olay yerinden uzaklaştı.



Olaya tanık olan bir genç, "Balık tutmak için Kızılırmak'a girdiler. Çamura saplandılar. Birisi kendi çıkmayı başardı, diğer ikisini ise itfaiye ve AFAD kurtardı" dedi. - SİVAS