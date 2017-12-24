Kızılırmak'ta balçığa saplanan 3 genç böyle kurtarıldı

Balık avlamak için girdikleri Kızılırmak'ta balçığa saplanan üç genç, itfaiye ve AFAD ekiplerinin yardımı ile kurtarıldı



SİVAS - Balık avlamak için girdikleri Kızılırmak'ta balçığa saplanan 3 genç, itfaiye ve AFAD ekiplerinin yardımı ile kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Sivas'ta tarihi Kesim Köprü'nün altında balık avlamak içi Kızılırmağa giren üç genç balçığa saplandı. Gençlerden biri kendi imkanı ile saplandığı yerden çıkmayı başarırken, saplandıkları yerden çıkamayan iki gencin imdadına itfaiye ve AFAD ekipleri yetişti. Ekipler tarihi köprünün üzerinden ırmağa merdiven sarkıttı. Merdivenin ucuna tutunan gençler saplandıkları yerden çıkartıldı. Eğlenceleri başlarına dert açan gençler kurtarılır kurtarılmak kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

Olaya tanıklık eden bir genç yaptığı açıklamada, "Balık tutmak için Kızılırmağa girdiler. Çamura saplandılar. Birisi kendi çıkmayı başardı. Diğer ikisini ise itfaiye ve AFAD kurtardı."dedi.