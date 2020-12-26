Son dakika haber | Kızılırmak'ta aç kalan kaz ve ördekleri polisler besledi
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Son dakika haber | Kızılırmak'ta aç kalan kaz ve ördekleri polisler besledi

26.12.2020 13:49 | Son Güncelleme: 26.12.2020 14:19

Gelen son dakika haberine göre Kızılırmak'ta aç kalan kaz ve ördekleri polisler besledi Nevşehir'in Avanos ilçesinden geçmekten olan Kızılırmak nehrinde bulunan kaz ve ördekleri Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları besledi.

Kızılırmak'ta aç kalan kaz ve ördekleri polisler besledi

NEVŞEHİR - Nevşehir'in Avanos ilçesinden geçmekten olan Kızılırmak nehrinde bulunan kaz ve ördekleri Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları besledi.

Tüm Türkiye'de dün akşam saat 21.00'de başlayan ve Pazartesi sabah 05.00'te sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte Nevşehir'in Avanos ilçesinden geçmekte olan Kızılırmak nehrinde bulunan kaz ve ördekleri polis ekipleri ekmek atarak besledi. Kızılırmak nehrinde bulunan kaz ve ördekler, polis ekiplerin ekmek atmasıyla birlikte oluşturdukları görsel şölen ise drone ile görüntülendi.

Son dakika haber | Kızılırmak'ta aç kalan kaz ve ördekleri polisler besledi
Son dakika haber | Kızılırmak'ta aç kalan kaz ve ördekleri polisler besledi
Son dakika haber | Kızılırmak'ta aç kalan kaz ve ördekleri polisler besledi
Son dakika haber | Kızılırmak'ta aç kalan kaz ve ördekleri polisler besledi
Son dakika haber | Kızılırmak'ta aç kalan kaz ve ördekleri polisler besledi
Son dakika haber | Kızılırmak'ta aç kalan kaz ve ördekleri polisler besledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BAKİ ŞENAL

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