Kızılırmak Projesi görücüye çıktı

SİVAS - Sivas Belediyesi tarafından yapılacak olan Kızılırmak Projesi'nin altyapı için yapılacak olan proje düzenlenen toplantıyla Avrupa Birliği Federasyonundan gelen heyete anlatıldı.

Sivas tarihinin ne önemli projelerinden biri olan Kızılırmak Projesi görücüye çıktı. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda altyapı çalışmaları için hazırlanan proje Avrupa Birliği Federasyonundan gelen heyete anlatıldı. Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karaman ve Çevre ve Bakanlığı yetkililerinin katıldığı toplantıda hazırlanan proje tanıtıldı. Avrupa Birliği Federasyonundan gelen heyet tarafından hazırlanacak raporla proje kabul edilirse Kızılırmak Projesi'nin altyapı işlerinin büyük bir kısmı hibe ile yapılacak.

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın,"Sivas için çok önemli bir projenin toplantısını birlikte gerçekleştirdik. Avrupa Türkiye Temsilciliği heyeti inceleme ziyaretinde bulundular. Kızılırmak'ın güney ve kuzeyinde kalan yeni kolektör hatlarının yapımı ve bu hatların mevcut arıtma tesisine ulaşımını kapsayan yaklaşık 33 kilometre uzunluğunda 300 çaptan bin 600 çapa kadar değişen imalatları ve 3 adet terfi istasyonunu kapsayan bir projedir." dedi.

Projenin maliyetinin yüksek olduğunun altını çizen Başkan Aydın,"Bu nedenle Avrupa Birliği'nden destek talebimiz oldu. Bu çalışmaların birikimiyle bugünde son aşamaya geldik. İnşallah son adımı da uygulama anlamında yakın zamanda atmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Heyetin görevinin teknik bir inceleme olduğunu ifade eden Avrupa Birliği Delegasyonu Çevre Sektörü Koordinatörü Elif Ceyda Torcu Özden,"Sivas Belediyesi'nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eliyle hazırladığı projeyi değerlendirmek için Sivas'a geldik. Heyetin görevi teknik bir inceleme yapıp projenin gerçekten gerekiyor olup olmadığını tespit edip projelerin taraflarıyla uygulatıcı olan kurumlarıyla görüşüp teknik kapasiteyi yerinde belirlemektir. Amacımız ileri de gerçekten çalışabilir ihtiyaca cevap veren ve sürdürülebilir olduğunu değerlendirmektir. Bu değerlendirme sonucundaki görüşlerimizi rapor haline getireceğiz." şeklinde konuştu.