Kızılırmak Nehri'nde "İmdat" Çığlıkları Duyulduğu İhbarı Polisi Harekete Geçirdi
Samsun Bafra'da Kızılırmak nehri sazlık alanda yardım çığlıklarının duyulduğu ihbarı üzerine polis harekete geçti. Nehir boyunca yapılan aramalardan sonuç alınamadı.
Samsun'un Bafra ilçesinde Kızılırmak nehri sazlık alanda imdat çığlıklarının duyulduğu ihbarı üzerine polis harekete geçti. Nehir boyunca yapılan aramalardan sonuç alınamadı.
KIZILIRMAK'TA "YARDIM ÇIĞLIKLARI" GELDİĞİ İHBARI YAPILDI
Bafra ilçesi Kızılırmak Nehri sedde yolu üzerinde meydana gelen olayda, bir kişi polis ekiplerine nehrin sazlık bir bölümünde mahsur kalan iki kişinin sesini duyduğu ve yardım çığlıkları attığı gerekçesiyle ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda polis İtfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.
EKİPLER ARAMA ÇALIŞMASINDA KİMSEYE ULAŞAMADI
Ekiplerin yaptığı arama çalışması sonucunda herhangi bir ses ve kişi bulunamadı. Irmağın sazlık bölümünde ses duyduğunu iddia eden ihbarcı polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola alındı. İhbarcının verdiği ilk ifadeye göre ise ırmağın sazlık bölümünde imdat çığlıkları duyduğu gerekçesiyle polis ekiplerini arayıp yardım istediklerini belirtti. Olayla ilgili arama çalışması sürüyor.
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Geçenlerde Kızılırmaka atlayan iki gencin olayından etkilenmiş, su sesini imdat sanıyor. Polisi ve itfaiyeyi gereksiz yere meşgul etmekten hakkında işlem yapılsınCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Su sesi geldiyse 25km ilerde 2 ceset çıkar.yoksa pafidirCevap Yaz 2 Yayından Kaldır