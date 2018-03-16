Kızılırmak Nehri'nden Ölüme Atlayan İki Genç Yasak Aşk Yaşıyormuş!
Kızılırmak Nehri'ne atlayan ve çığlık çığlığa gözden kaybolan iki gencin, yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı. Genç kızın cesedine ulaşıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde Kızılırmak Nehri'ne atlayan iki gençten Belgin Şahin'in cansız bedenine ulaşıldı.
GENÇ KIZIN CESEDİ KIYIYA ÇIKARILDI
Sabahın ilk saatlerinden itibaren nehirde arama yapan ekipler, saat 10.00 sıralarında Belgin Şahin'in cansız bedenine ulaşılarak kıyıya çıkardı. Genç kızın cansız bedeni, morga kaldırıldı.
YASAK AŞK YAŞADIKLARI İDDİA EDİLDİ
Belgin Şahin ile evli ve bir çocuk babası olan Osman Ertekin'in aşk yaşadıkları, kavuşamadıkları için birlikte intihar ettikleri iddia edildi.
"GÜN GELİR SEN PİŞMAN, BEN İSE MUTLU OLURUM"
Öte yandan Osman Ertekin'i eşi Nuray Ertekin ise kızlık soyadını kullanarak olaydan sonra sosyal medyadan 'Gün gelir sen pişman ben ise mutlu olurum' notunu yazması dikkat çekti.
VATANİ GÖREVİ ÇIKMIŞTI
Ayrıca Osman Ertekin'in Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na vatani görevinin çıktığı ve 2 gün önce de teslim olması gerektiği belirlendi. Osman Ertekin'i arama çalışmaları sürüyor.
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Kaderin gözü kör olsun!Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ULANÖMER HAYYAM. BAK SEN KİMSİ?YENİ REHBER ANSİKLOBEDİSİ 16. CİLT SAYFA127 ÖMER hAYYAM FANİ OLAN DÜNYADAN AZAMİ ZEVK ALMAK GEREKİR GÖRÜŞÜNÜ İLERİ SÜREREK AHİRET HAYATINDAN ALLAH TAN HABERSİZMİŞ GİBİ GÖRÜNEREK EĞLENCE, AŞK, ŞARAP KONULARINA AĞIRLIK VERMEKTE KENDİSİNİ BUNLARLA TESELLİ ETMEĞE ÇALIŞMAKTADIR. ÖMER HAYYAM İÇİN GERÇEK OLAN YAŞANAN VE ELE GEÇENDİR. İŞTE SEN BUNUN TORUNU ÖMER HAYYAM SIN. AMA ''KEŞKE ÖMER'' OLSAYDIN hZ. ÖMER R. A. İSLAM HALİFESİ TARİHE ADALETİYLE GEÇMİŞ ADALET TİMSALİ DİR.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Bu cahil gençlere intiharın ebedi cehennem olduğunu kimse anlatmamış artık anladı ama dünya sınavı bitti onlar için yazık yazıkCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Dünya nın kuruluşu erkek le bayan arası sevda ile aşk üzerine kurulmuştur.kınamayın.herşey insanoğlu için.günahını sevabını yüce yaradan verir.ölülerin arkasından atıp tutup günaha girmeyinCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Bizim orada bir söz var''GİZLİ GİZLİ HIZAN GAZANAN'' aşikare doğururmuş doğurur!Yüce Yaratan Tüm Ümmeti Muhammedi korusun!Cevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır