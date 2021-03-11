Kızılırmak Nehri'nde kahveli kano keyfi
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Kızılırmak Nehri'nde kahveli kano keyfi

11.03.2021 09:38 | Son Güncelleme: 11.03.2021 09:44

Samsun'un Bafra ilçesinde Kızılırmak Nehri'nde kano turu yapan iki genç antrenör, bölgenin doğa turizm potansiyeline dikkat çektiler.

Samsun'un Bafra ilçesinde Kızılırmak Nehri'nde kano turu yapan iki genç antrenör, bölgenin doğa turizm potansiyeline dikkat çektiler. Soğuk havada kürek çeken doğa tutkunları, kanoda kahve içerek ısınmaya çalıştılar.

Samsun İl Gençlik Müdürlüğü'nde yüzme antrenörü olarak görev yapan Yücel Cengiz, beden eğitimi öğretmeni ve voleybol antrenörü Volkan Karaman soğuğa aldırmadan Kızılırmak Nehri'nde kano turu yaptılar. Amaçlarının Bafra'nın kaynaklarını değerlendirerek dünya turizmine tanıtmayı hedeflediklerini dile getiren gençler soğuğa aldırmadan Kızılırmak Nehri'nde kano ile tur atarken ısınmak için de yanlarında bulunan termostan kanoda kahve içtiler. 30 dakikalık kano turu sonunda Çetinkaya Köprüsü yanında karaya çıkan gençler doğa sporlarına destek verilmesini istediler.

Yücel Cengiz: "Buranın Fethiye'den ve Marmaris'ten bir farkı yok"

Kano turunun ardından açıklamalarda bulunan Yücel Cengiz, "Biz aslında bunun gibi birçok aktivite gerçekleştirdik bu zamana kadar. Çok fazla duyulmadı. Buranın bir Fethiye'den, Marmaris'ten bir farkı yok. Her imkan burada mevcut ve biz bunu görebiliyoruz. Doğa sporları anlamında birçok imkanımız mevcut. Altınkaya Barajı, Derbent Barajı, Kızılırmak Nehri buradan denize dökülüyor. Çetinkaya Köprümüz var. Biz burada yıllardır doğa sporları ile uğraşıyoruz. Su sporları olsun, trekking, bisiklet, çadır, rüzgar sörfü, kano gibi burada bir çok aktiviteler yapıyoruz. Yetkililerden bize destek olmalarını istiyoruz. Burada müthiş bir potansiyel var. Biz Bafra'mızın kaynaklarını çok güzel değerlendirerek dünya turizmine tanıtmayı istiyoruz. Gerçekten bu potansiyel burada var. Yeterli enerji de bizde mevcut. Biz yetkililerimizden destek istiyoruz. Zaten hali hazırda projelerimiz mevcut. Yakında yeni sürprizlerimiz olacak" dedi.

Volkan Karaman: "Doğaseverlere bir mesaj vermek istedik"

Volkan Karaman, kano turuyla alakalı, "Yıllardır Bafra'da birçok çalışmaya imza attık. Bunlardan birisi de bugün yaptığımız kano etkinliğiydi. Bu kano etkinliğimizin amacı doğaseverlere bir mesaj vermek istedik. Bafra'mızın doğasını kullanmamız acısından doğa sporlarının teşvik edilmesi gerekiyor. Böyle soğuk bir havada amacımız doğa sevgisini aşılamak. Güzel keyifli bir tur oldu. Biz de çok keyif aldık" diye konuştu. - SAMSUN

Kızılırmak Nehri'nde kahveli kano keyfi
Kızılırmak Nehri'nde kahveli kano keyfi
Kızılırmak Nehri'nde kahveli kano keyfi
Kızılırmak Nehri'nde kahveli kano keyfi
Kızılırmak Nehri'nde kahveli kano keyfi
Kızılırmak Nehri'nde kahveli kano keyfi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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