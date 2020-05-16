Kızılırmak nehri kenarında tahrip edilmiş tarihi Cacabey kervansarayı restorasyon bekliyor
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Kızılırmak nehri kenarında tahrip edilmiş tarihi Cacabey kervansarayı restorasyon bekliyor

Kızılırmak nehri kenarında tahrip edilmiş tarihi Cacabey kervansarayı restorasyon bekliyor Kırşehir'de, Kızılırmak nehri kenarında bulunan Cacabey Kervansarayı, bakımsızlık nedeniyle yok olmaya terk edilmiş halde restorasyon bekliyor.

Kızılırmak nehri kenarında tahrip edilmiş tarihi Cacabey kervansarayı restorasyon bekliyor
16.05.2020 14:19 | Son Güncelleme: 16.05.2020 14:20

Kızılırmak nehri kenarında tahrip edilmiş tarihi Cacabey kervansarayı restorasyon bekliyor

KIRŞEHİR - Kırşehir'de, Kızılırmak nehri kenarında bulunan Cacabey Kervansarayı, bakımsızlık nedeniyle yok olmaya terk edilmiş halde restorasyon bekliyor.

Kırşehir'in 21 kilometre güneyinde Kırşehir-Konya yolu üzerinde yer alan yapı Kızılırmak nehrinin kenarında bulunuyor. Anadolu Selçuklu yapısı olan kervansarayın 1251 yılında Anadolu Selçuklu Sultanı 2. Gıyasettin Keyhüsrev döneminde, Kırşehir emiri olan Nurettin Caca tarafından yaptırılmış olduğu bilinirken, yapının giriş kısım kapısının açık olması ve bir bölümünde tarihi yapının demirlerinin sökülmesi dikkat çekiyor. Bakır tellerle kilitlenmiş yapının kapısının açık olması ve elektrik trafolarının sökük halde bırakılması da bölgede yaşayan halk için tehlike saçıyor. Son olarak 1989 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilen tarihi kervansarayın mevcut hali görenlerin içini sızlatıyor.

Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri, tarihi yapının 3 ay önce Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile görüşülerek kiralama usulü ile devrinin yapıldığını belirtti. Görüntüsü ile iç acıtan kervansaray hakkında ise Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkililerinden bir bilgi alınamadı.

Kızılırmak nehri kenarında tahrip edilmiş tarihi Cacabey kervansarayı restorasyon bekliyor

Kaynak: İHA

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