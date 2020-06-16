Kızılırmak maceraları kabusa dönüştü.

Kızılırmak maceraları kabusa dönüştü...Deniz bisikletiyle akıntıya kapılan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı

SİVAS - Sivas'ta eğlenmek için deniz bisikleti ile Kızılırmağa giren üç kafadarın macerası kabusa dönüştü.

Edinilen göre olay Sivas'ta Kızılırmağın Eğriköprü mahallesi geçişinde meydana geldi. M.K., B.V. ve U.E. isimli üç kafadar eğlenmek için deniz bisikleti ile Kızılırmağa girdi. Bir süre eğlenen gençler, akıntıya kapılınca deniz bisikletini kontrol etmekte güçlük yaşadı. Tarihi Eğri köprüye kadar sürüklenen kafadarlar yanlarındaki halatı ırmak kenarındaki bir ağaca dolayıp durmayı başardı. Kıyıya çıkamayan kafadarlar cep telefonları ile yardım istedi. AFAD ve Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri gerçekleştirdikleri kurtarma operasyonu ile 3 kişiyi Kızılırmak'tan çıkartmayı başardı. Kurtarılan gençlerden biri çamurda kalan ayakkabısına üzülerek, "Kurtarıldık sıkıntı yok. Eğlenmeye gitmiştik. İlerden bindik, akıntıya kapıldık. Ayakkabıyı da orada çamurda bıraktık" dedi.

Kaynak: İHA