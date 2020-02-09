Kızılırmak kısmen buz tuttu - SİVAS
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Kızılırmak kısmen buz tuttu - SİVAS

Dondurucu soğukların yaşandığı Sivas'ta, Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın bazı bölümlerinde yüzeyi buzla kaplandı.

09.02.2020 13:38 | Son Güncelleme: 09.02.2020 13:40
Kızılırmak kısmen buz tuttu - SİVAS

Dondurucu soğukların yaşandığı 'ta, 'nin en uzun nehri 'ın bazı bölümlerinde yüzeyi buzla kaplandı.

İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğup Bafra Burnu'ndan 'e dökülen Kızılırmak'ın, tarihi Kesik Köprü ve Karşıyaka mevkisinde bazı kısımları soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

Yüzeyi yaklaşık 3 santimetre buzla kaplanan nehirde, su seviyesinin düşüklüğü dikkati çekti.

Kentte sıcaklık gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düştü.

Soğuk hava Sivas'ın ilçelerinde de yaşamı olumsuz etkiledi.

Kaynak: AA

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: Kızılırmak kısmen buz tuttu - SİVAS
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