Kızılırmak kısmen buz tuttu
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Kızılırmak kısmen buz tuttu

Dondurucu soğukların yaşandığı Sivas'ta, Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın bazı bölümleri buzla kaplandı.

26.01.2020 15:38 | Son Güncelleme: 26.01.2020 16:10
Kızılırmak kısmen buz tuttu

Dondurucu soğukların yaşandığı 'ta, 'nin en uzun nehri 'ın bazı bölümleri buzla kaplandı.


İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğup Bafra Burnu'ndan 'e dökülen Kızılırmak'ın, tarihi Kesik Köprü ve Karşıyaka mevkisi ile Hafik ilçesindeki bazı kısımları buz tuttu.


Yüzeyi yaklaşık 3 santimetre buzla kaplanan nehirde, su seviyesinin düşüklüğü dikkati çekti.

Kentte sıcaklık gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düştü.

Kaynak: AA
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