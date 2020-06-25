Kızılırmak kenarındaki ağaca kendini astı
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Kızılırmak kenarındaki ağaca kendini astı

SİVAS'ta İbrahim K. (32), Kızılırmak kenarında ağaca kendisini iple asarak yaşamına son verdi.

Kızılırmak kenarındaki ağaca kendini astı
25.06.2020 18:30 | Son Güncelleme: 25.06.2020 19:47

SİVAS'ta İbrahim K. (32), Kızılırmak kenarında ağaca kendisini iple asarak yaşamına son verdi. 

Olay, saat 16.30 sıralarında Sivas- Kayseri yolu Kayseri Caddesi'nde Kızılırmak köprüsü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olan İbrahim K., Kızılırmak kenarında kendisini iple ağaca astı. Ağaca asılı İbrahim K.'yi görenler durumu çevredekilere bildirdi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından İbrahim K.'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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