Kızılırmak kenarındaki ağaca kendini astı SİVAS'ta İbrahim K. (32), Kızılırmak kenarında ağaca kendisini iple asarak yaşamına son verdi.

SİVAS'ta İbrahim K. (32), Kızılırmak kenarında ağaca kendisini iple asarak yaşamına son verdi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Sivas- Kayseri yolu Kayseri Caddesi'nde Kızılırmak köprüsü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olan İbrahim K., Kızılırmak kenarında kendisini iple ağaca astı. Ağaca asılı İbrahim K.'yi görenler durumu çevredekilere bildirdi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından İbrahim K.'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA