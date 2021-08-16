Kızılırmak kavununda düşük rekolte endişesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kızılırmak kavununda düşük rekolte endişesi

Kızılırmak kavununda düşük rekolte endişesi
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Sarıcı - Haberler | Ekonomi

ÇANKIRI'nın Kızılırmak ilçesinde üretilen kavunu, kuraklığın vurduğu belirtilirken, Çankırı Ziraat Odası Başkanı Nejat Gamzeli, "Kavunda rekoltenin düşük olacağı bekleniyor" dedi.

ÇANKIRI'nın Kızılırmak ilçesinde üretilen kavunu, kuraklığın vurduğu belirtilirken, Çankırı Ziraat Odası Başkanı Nejat Gamzeli, "Kavunda rekoltenin düşük olacağı bekleniyor" dedi.

Türkiye geneli kavun üretiminde 8'inci sırada bulunan Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde üretilen kavun, tezgahlarda yer almaya başladı. Çankırı Ziraat Odası Başkanı Gamzeli, ilçede kavun arazilerinde incelemelerde bulundu. Gamzeli, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kavun üretiminin bu sezen çok verimli olmadığını söyledi. Gamzeli, "Şu anda Çankırı'da 57 bin dönüm alanda ekim yapılmakta. Bu sene olan kuraklık kavunu da vurdu. Kavunda rekoltenin düşük olacağı bekleniyor. Maliyetlerin yüksek olması çiftçileri zorluyor. Tarlaların çoğunda kavunlar olmamış. Bizim kavunumuzun bir özelliği aromasının çok güzel olması. Fiyatlar şu anda iyi ama birkaç gün sonra çok ucuz oluyor. Kavunun değerinde satılması lazım. İlk satanlardan sonrası zararda. Bir römork kavun, 200-300 TL'ye satılıyor. Fiyatlar aşağı düşüyor. Girdi fiyatları çok yüksek. Gübre, ilaç fiyatları çok yüksek. Maliyetler bizi zorluyor. Kuraklık üreticiyi çok etkiledi" dedi.


Kızılırmak kavununda düşük rekolte endişesi
Kızılırmak kavununda düşük rekolte endişesi
Kızılırmak kavununda düşük rekolte endişesi
Kızılırmak kavununda düşük rekolte endişesi
Kızılırmak kavununda düşük rekolte endişesi
Kızılırmak kavununda düşük rekolte endişesi
Kızılırmak kavununda düşük rekolte endişesi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Sarıcı

ASELSAN Konya'da üretim başladı! Fabrika, bin 200 kişiye ekmek kapısı olacak
ASELSAN Konya'da üretim başladı! Fabrika, bin 200 kişiye ekmek kapısı olacak
Türkiye'de işsiz sayısı ikinci çeyrekte azalarak 3 milyon 989 bin oldu
Türkiye'de işsiz sayısı ikinci çeyrekte azalarak 3 milyon 989 bin oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Mahmut Özer Devlet Bahçeli Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Işın Karaca Hande Yener Bülent Ersoy Berdan Mardini
Spor Mete Gazoz Salih Uçan Fatih Terim Rıza Çalımbay Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kızılırmak kavununda düşük rekolte endişesi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 13:59:26. #1.14#

title