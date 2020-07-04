Kızılırmak'ın serin suyu sazan üretimi için akıyor Nevşehir'de, bir girişimci hayata geçirdiği projeyle Kızılırmak yatağında sazan balığı yetiştirmek amacıyla devlet destekli çiftlik kurdu.

Nevşehir'de, bir girişimci hayata geçirdiği projeyle Kızılırmak yatağında sazan balığı yetiştirmek amacıyla devlet destekli çiftlik kurdu.

Halil Şahin, balıkçılık yapabilmek amacıyla hazırladığı projeye Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce onay verilmesinin ardından Kızılırmak yatağındaki bir adayı kiralayıp, 10 ay önce sazan üretim çiftliği oluşturdu.

Gülşehir ile Avanos ilçeleri arasındaki 26 bin metrekarelik alana 30 bin yavru sazan bırakan Şahin, sulak ve sazlık bölgelerde haftanın belirli günlerinde botla gezerek yemlediği balıkları kontrol ediyor.

Şahin, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanlığının, ülkenin gıda güvenliğine katkı sağlamak, sulak alanlarda uygun balık türlerinin yetiştirilmesine imkan vermek amacıyla projesine yüzde 50'den fazla hibe desteği sağladığını belirtti.

Irmağa bıraktığı yavru sazanların bu aylarda yumurtlama sürecinde olduğunu kaydeden Şahin, sonbaharda hasada başlayacak olmasına rağmen daha şimdiden Türkiye'nin çeşitli yörelerinden ve Irak'tan sipariş aldığını aktardı.

İlk etapta 10 ton sazanı piyasaya sürmeyi hedeflediğini dile getiren Şahin, şöyle konuştu:

"Müracaatımız sonrası devlet desteklerinden yararlanarak üretim çiftliği kurduk. Doğaya ve insanlara katkı sunuyoruz. Sazan balığı, Kızılırmak'ta yetişmeye en elverişli balık olduğu için bunu seçtik. Doğal ortama bıraktığınızda yıl içinde bir kiloya ulaşıyor. Talep çok iyi, çeşitli şehirlerden ve Irak'tan gelip incelediler, ihracat da yapacağız. Haftada iki sefer mısır silajı ve pancar küspesini yem olarak veriyoruz. Doğal ortamdaki sazlık alanlara yumurta bırakıyorlar. Bu projeler sayesinde hem istihdam sağlanıyor hem de kaçak avcılığın önüne geçiliyor. Balıkçılığı uzun yıllardır amatör olarak yapıyordum, bu projeyle hem ticari hem profesyonel manada hayata geçirmiş oldum."

Tarım ve Orman İl Müdürü Okan Yılmaz da Kızılırmak'ta ekosistemin sürdürülebilirliği açısından projeye dayalı su ürünleri yetiştiriciliğini önemsediklerini söyledi.

Su ürünlerinin artışı ile yöre insanının beslenme çeşitliliğinin de olumlu manada değişeceğine inandığını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kızılırmak, su ürünleri konusunda verimli kullanılamıyor. Verimliliği artırmak amacıyla bu gibi girişimcilerin artmasını istiyoruz. Sazan, Kızılırmak'ta yaşayan bir balık türü. Hastalıklara dayanıklı ve pazar değeri var. Sulak alanlarda, 7 yıllık kiralama gerçekleştiğinde bakanlığın hibe desteğinden faydalanılabiliyor. Yavru temini, bakım, hastalıkla mücadele veya teknik konularda bakanlık olarak destek veriyoruz."

Kaynak: AA