Kızılırmak havzasında çeltik arazileri susuzluktan kurumaya başladı

Çeltik tarlalarına verilen suyun HES tarafından kesildiğini iddia eden çeltik üreticileri yetkililerden yardım istedi

Su sorunu çözülmezse yıllık 30 bin ton çeltik üretimi yapılan bölgede rekoltede büyük bir düşüş yaşanacağı ifade ediliyor

ÇORUM - Çorum'da Kızılırmak havzasında bulunan çeltik arazileri susuzluktan kurumaya başladı.

Kızılırmak havzasında bulunan Dodurga, Osmancık ve Kargı ilçelerinde yılda 30 bin tonun üzerinde üretimi yapılan pirinç, binlerce ailenin de geçim kaynağı oluyor. İlçe halkı en büyük gelir kapısı olarak gördükleri pirinç sezonu öncesi Obruk Barajı'ndan çeltik tarlalarına su verilmesine rağmen bölgede enerji üretimi için kurulan HES tarafından tarlalarına gelen suyun kesildiğini iddia ederek, yetkililerden yardım istedi. Su sorununun birkaç gün içinde çözülmediği takdirde tarlalarına bir daha çeltik ekemeyeceğini ifade eden üreticiler, ekili arazilerdeki ürünlerin zarar göreceğini belirttiler.

Dodurga Sulama Kooperatifi Başkanı Nuri Telli, sularını bölgede bulunan Hidroelektrik Santrali'nin kestiğini belirterek, "Başka bir yerle sıkıntımız yok. Dodurga, Osmancık ve Kargı'daki çeltik üreticileri aynı sorunları yaşıyor. Daha önce milletvekillerimizle bununla ilgili görüşmelerimiz oldu. Onların girişimleriyle barajdan verilen su miktarı 6 saatten 24 saate çıkarıldı. Ancak burada bulunan HES bize engel oluyor. Şu anda tarlalarda 50 ila 60 santimetre seviyesinde suyumuz eksik. Su eksik olunca arazilere su çıkmıyor. Çıkmadığı zaman da çiftçilerimiz mağdur oluyorlar. Şu anda arazi kupkuru. Gece gündüz uyku uyuyamıyoruz. Yetkililerden bir çare bekliyoruz. Çeltik üreticilerinin bir kısmı tarlalarını ekti bir kısmı ekemedi. Ekemeyenler şu anda mağdur durumda. Ekilen tohumlar da toprağın yüzeyinde çürüyor. Ekilemeyenler tarlalarda susuzluktan çatladı. Çeltik ekimi gecikti. Ekilen çeltikleri hiç olmazsa kurtaralım" dedi.

Ramazan Yanar adlı çeltik üreticisi ise, çeltik arazileri için Obruk Barajı'ndan salınan suyun HES tarafından tutulduğunu belirterek, bu yüzden tüm üreticilerin mağdur olduğunu söyledi. Yetkililere çağrıda bulunan Yanar, "Lütfen çiftçilerimizin sesini duyun. Binlerce kişi ekmek yiyor buradan. Bir tane HES elektrik üretecek diye binlerce çiftçiyi mağdur etmenin ne anlamı var. Yetkililerimiz lütfen sesimizi duysun. Barajdan verilen suyu tarlaların bırakılmasına izin vermiyor. Bu sorun 3-5 gün içerisinde çözülmezse mahsullerimiz kuruyup gidecek" ifadelerini kullandı.

Tarlasının ekimini yaptığını ancak susuzluktan mahsulünün kurumaya başladığını belirten Faruk Coşkun ise, "Bir gün daha suyumuz akmazsa ben mahvolurum. HES suyumuzu salmıyor. Çok mağdur durumdayız. Herkes mağdur durumda. Çeltiğimizin iki günlük ömrü kaldı. Ondan sonra verilecek suyu da istemiyorum. Mübarek ay burnumuzdan geldi. Önümüz bayram nasıl bayram yapacağız bilmiyorum" diye konuştu.

Çeltik tarlalarını suyla buluşturmak için verdikleri çabaların çözümsüz kaldığını anlatan Fuat Kavalcı da, "Çeltiğimiz yanıyor. Milletvekillerimiz suyumuzun verilmesi için gerekli girişimlerde bulundu. Ancak sözde çeltik tarlalarına verilen su elektrik üretimi için HES'e gidiyor. Barajdan salınan suyu HES alıyor. Osmancık çeltiği diye bir şey kalmadı. Tarlaları ekmek için borçlandık. Sadece elektrik santrali için değil çiftçiler için de uğraşılmalı" şeklinde açıklamada bulundu.

Gökgözler Köyü Tarımsal Sulama Kooperatifi Başkanı Mustafa İğdeli, bugüne kadar böyle bir rezillikle karşılaşmadıklarını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Hakkımızı helal etmiyoruz. Halkın ızdırabını görsünler. Mahkemeye verdik. Mahkemede de hakkımızı arayacağız."

Kaynak: İHA