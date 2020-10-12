Kızılırmak Deltası ziyaretçilere "doğal laboratuvar" ortamı sunuyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kızılırmak Deltası ziyaretçilere "doğal laboratuvar" ortamı sunuyor

12.10.2020 14:05 | Son Güncelleme: 12.10.2020 14:05
Kızılırmak Deltası ziyaretçilere

Samsun'da, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni ziyaret edenler, ekosistem, sulak alan, biyoçeşitlilik ve kuşlar hakkında bilgi alma imkanı buluyor.

Samsun'da, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni ziyaret edenler, ekosistem, sulak alan, biyoçeşitlilik ve kuşlar hakkında bilgi alma imkanı buluyor.

Samsun ve çevre illerden Kızılırmak Deltası'na gelen ziyaretçiler, başta kuşlar olmak üzere ekosistem ve sulak alanlarla ilgili inceleme yapıyor. Kızılırmak Deltası Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ornitoloji (kuş bilimi) Araştırma Merkezi Cernek Kuş Halkalama İstasyonu'na da uğrayan ziyaretçilere, buradaki görevliler tarafından bilgi aktarılıyor. Merkez görevlisi Doç. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz, bölge ve kuşlar hakkında bilgi verdikleri ziyaretçilerin kuş gözlemi yapmasına da olanak sağladıklarını belirtti. Türkiye'nin önemli sulak alanlarından biri olan ve birçok canlıyı bünyesinde barındıran Kızılırmak Deltası'nın düzenli ziyaret edilen yerlerin başında geldiğini anlatan Yavuz, şunları kaydetti: "UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, doğal bir laboratuvar gibi. Delta, bölgedeki il ve ilçelerden ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Ziyaretçilere ekosistem, sulak alan, Türkiye ve Kızılırmak Deltası'nın biyoçeşitliliği ve kuşlar hakkında bilgi veriyoruz. Deltanın kuşlar açısından önemini, kuş halkalamayı ve göç yollarını anlatıyoruz. Ayrıca bölgenin, doğal özellikleri büyük ölçüde korunabilmiş Türkiye'nin Karadeniz kıyısındaki tek sulak alanı olduğunu, bu nedenle de önem taşıdığını vurguluyoruz."

Deltayı ilk kez ziyaret eden Aycan Çelik ise "Deltaya kendi aracımızla geldik. Belirli bir yerden sonra Samsun Büyükşehir Belediyesine ait gezi otobüsüyle gezdik. Kuş Halkalama İstasyonu'nu ziyaret ettik. Kuşları gözlemledik. Kuşlar ve doğal yaşam hakkında bilgiler aldık. Böyle bir yeri herkesin görmesi gerekir. Çok mutlu oldum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Sezen Aksu Fatma Girik Merve Boluğur
Spor Ozan Kabak Malcolm Thomas Josef De Souza Manuel Fernandes Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Cuma Hatay Milli İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kızılırmak Deltası ziyaretçilere "doğal laboratuvar" ortamı sunuyor - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.10.2020 14:09:31. #1.14#
title