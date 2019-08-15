Kızılırmak Deltası UNESCO sürecine hazırlanıyor

15.08.2019 16:45

TÜRKİYE'nin en önemli sulak alanlarının başında gelen ve 356 kuş türünün bulunduğu Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin UNESCO Dünya Mirası Daimi Listesi'ne alınması için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, bölgede çeşitli bilimsel çalışmaların yapılmasıyla ilgili talep olduğunu belirterek bilimsel çalışmalarının tamamlanmasının ardından sürecin tekrar dikkatli ve hızlı biçimde başlatılacağını söyledi.

Türkiye'nin en önemli sulak alanlarının başında gelen ve 356 kuş türünün bulunduğu 6 bin hektarlık Samsun Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, 13 Nisan 2016'da Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alındı. Daimi listeye alınması yönünde çalışma yürütülen Kızılırmak Deltası için hazırlanan rapor, UNESCO'ya sunuldu. Ancak, Dışişleri Bakanlığı dosyasındaki bazı eksiklikler nedeniyle başvuruyu geri çekti. Dosyanın yeniden hazırlanması için Samsun Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde ilgili kurumlar tarafından yeniden çalışma başlatıldı. Kuş Cenneti'nin korunmasına yönelik ilave tedbirler hayata geçiriliyor. Başvurunun kabul edilmesiyle Türkiye'den bu listeye giren ilk doğal miras olacak Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, sadece ülke çapında değil tüm dünyanın tanıdığı bir alan haline gelecek. Delta, yürütülen koruma faaliyetleri açısından en üst düzeyde uluslararası bir koruma statüsüne kavuşacak. Bu durum koruma faaliyetlerinin etkinliğini arttırırken deltanın gelecek nesillere aktarılmasına önemli bir katkı verecek. Başvuru dosyası UNESCO'nun 2020 yılı toplantısında yeniden sunulacak.

'BİLİMSEL ÇALIŞMALAR İLE İLGİLİ TALEPLER VAR'

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin 2016 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınmasının çok önemli bir gelişme olduğunu söyleyerek "Geçici listeye alınması aslında bu talebin uygun görüldüğü anlamını taşıyor. İlk müracaatın ardından buranını korunması yönetimsel anlamda projesine dair bir şeyler görmek istiyor UNESCO. O listeye aldığında standartlar var. O standartlar ile ilgili gelen heyetin bilimsel çalışmalar yapılmasıyla ilgili talepleri oldu. O çalışmalar devam ediyor ve henüz tamamlanmadı. Bu nedenle dosyayı Dışişleri Bakanlığı geri çekti. 2-3 yıl içerisinde bu çalışmaların tamamlanmasına müteakip kesin listeye alınması için çalışmalar dikkatli ve hızlı bir şekilde devam ediyor" diye konuştu.

DELTANIN ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILMASININ OLUMLU YANSIMALARI VAR

Alınan tedbirler kapsamında deltanın motorlu araç trafiğine kapatılmasının olumlu yansımalarını gördüklerini dile getiren Başkan Demir, "Araçlarla beraber buradaki doğal ortamı bozacak birçok şey de beraberinde geliyordu. Onlar artık gelmiyor. Burada motorlu araçların girişi yasak ancak gelen insanlarımızın gezmesi için onlara bisikletler elektrikli araçlar veriyoruz. Daha sonraki süreçlerle ilgili insanların daha fazla kalabilmelerinin önünü açabilecek çalışmalarımız olacak. 3-4 yıl önceki konuma göre burada doğal yaşam o kadar düzeldi ki kuşlar hemen anımızda. Rahatlıkla onları yakın mesafeden de izleyebiliyorsunuz artık" dedi.

356 KUŞ TÜRÜ YAŞIYOR

Samsun'da 356 kuş türünün yaşadığı, 56 bin hektarlık Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin korunması için, bölge geçen yıl Temmuz ayında araç girişine kapatıldı. 5 bin 174 hektarlık kısmı Yaban Hayatı Geliştirme Alanı olan ve Uluslararası Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altında bulunan deltada, irili ufaklı 20 göl ile büyük bataklık ve sazlık alanlar yer alıyor. Avrupa Kuş Alanları Envanteri'ndeki en önemli 4 kriterden 3'üne sahip olan kuş cennetinde, dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan 24 kuş türünün 15'i görülüp, kayıt altına alındı. Kızılırmak Deltası, göç sırasında Karadeniz'i doğrudan aşan kuş türleri için de yaşamsal önem taşıyor. Bölgedeki yaban hayatının korunması için fotoğraf çekimi yapılan alanda geçen yıl sınırlamaya gidildi.



Kaynak: DHA