Kızılırmak Deltası Turizmin Gözdesi Olacak

MEHMET KUMCAĞIZ - UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Türkiye'nin uluslararası öneme sahip sulak alanlarından Kızılırmak Deltası'nın tanınırlığı ve gelen turist sayısını artırmak amacıyla çeşitli çalışmalar yürütülüyor.



Bafra, 19 Mayıs ve Alaçam ilçelerinin sınırlarında yer alan, Karadeniz sahilinde doğal özelliklerini koruyabilmiş irili ufaklı çok sayıdaki gölü, sazlık alanları, ender subasar çayırları ve barındırdığı canlı türleri ile Türkiye'nin önemli doğal ekolojik sistemlerinden biri olan Kızılırmak Deltası'nın tanıtımının yapılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.



19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, son 2 yıldır Kızılırmak Deltası'nda çevre düzenlemesi ve turizme yönelik yatırımlara ağırlık verdiklerini söyledi.



Kızılırmak Deltası'nın pek çok endemik bitki, balık, manda, yılkı atı ve kuş türünü bünyesinde barındırdığına işaret eden Topaloğlu, Türkiye'de görülen 160'ın üzerindeki memeli türünün 33'ü ile 353 kuş türünün deltada yaşadığını belirtti.



Deltanın 11 bin 600 hektarını sulak alan ekosistemleri ve bu sistemlerle ilişkili habitatların doğal ve yarı doğal alanlarının oluşturduğunu vurgulayan Osman Topaloğlu, "Deltada 21 bin 700 hektarlık alan Sulak Alanların Korunması (RAMSAR) Sözleşmesi listesinde yer alıyor. Önemi ve özellikleri tam olarak bilinmeyen deltayı dünyaya tanıtmak için çalışıyoruz." dedi.



Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde turizme yönelik yatırımların devam ettiğini aktaran Topaloğlu, deltayı ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısının artırılmasının hedeflendiğini dile getirdi.



Deltadaki doğal alanların muhafaza edildiğini, buna paralel olarak sosyal donatı alanları, karavan park ve fotosafari turları için çalışma yürütüldüğünü anlatan Osman Topaloğlu, "Türkiye'deki en büyük manda sürüsü ve yılkı atlarının da yaşadığı deltanın doğal yapısı bozulmadan turizme kazandırılması planlanıyor. Bu mandalar, deltanın içindeki 7 gölde yaşıyor. Kuş Cenneti'ne doğal yaşamla uyumlu olması için Jandarma Komutanlığı tarafından atlı süvari birlikleri konuşlandırılıyor. Göllerin içindeki nilüfer çiçekleri ve endemik bitki türleri ise ayrı bir güzellik oluşturuyor." ifadelerini kullandı.



Motorlu araç trafiğine kapatılacak



Topaloğlu, çalışma kapsamında kısa bir dönem içinde motorlu araç trafiğine tamamen kapatılacak deltada sadece akülü araçlar kullanılacağına dikkati çekerek, şöyle devam etti:



"Ayrıca deltada yaşayan insanların maddi kazanç elde etmesi için yörede üretilen ürünlerin sergilendiği satış reyonu kurulacak. Göllerin birinde yer alan adaya, dinlenme çadırı ve ahşaptan konaklama alanları oluşturulacak. Bugüne kadar deltada yapılan kaçak yazlıklar yıkılarak doğal hale getirildi. Kızılırmak Deltası'nda turizm aktivitelerinin artırılması, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelmesi için tanıtım çalışmaları önem taşıyor. Deltanın, muhteşem coğrafyası ve biyolojik çeşitliliğiyle Samsun turizminin önemli noktalarından biri olduğu kesindir."



Osman Topaloğlu, deltanın gelişimi ile ilgili yürütülen çalışmaların yanında web sitesi oluşturulması, İngilizce-Türkçe tanıtım broşürleri hazırlanması, şehrin giriş ve çıkışları ile bölge illerindeki otogar ve havaalanlarına tanıtıcı maket konulması gibi çalışmalar yapılacağını da sözlerine ekledi.



- Kızılırmak Deltası



Samsun'un Bafra ilçesinde, Kızılırmak'ın Karadeniz'e döküldüğü alanın da içinde yer aldığı 56 bin hektar genişliğindeki Kızılırmak Deltası, Türkiye'nin önemli sulak alanlarının başında geliyor.



İrili ufaklı çok sayıdaki gölü, sazlık alanları, ender subasar çayırları, 12 bin hektarı bulan sulak alanları ve barındırdığı canlı türleriyle Türkiye'nin önemli doğal sistemlerinden birini oluşturan deltada, bugüne kadar yaklaşık 140 türün ürediği belirlendi.



Türkiye'de bulunan 400 civarında kuş türünden 353'ünün görülebildiği ve 12 ay boyunca farklı kuş türlerine ev sahipliği yapan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, geçen yıl UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınmıştı.