Kızılırmak Deltası Öğrencilere "Doğal Laboratuvar" Ortamı Sunuyor

Samsun'da bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, doğal laboratuvar ortamıyla öğrencilerin eğitimine önemli katkı sağlıyor.

Samsun ve çevre illerdeki ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri, gruplar halinde Kızılırmak Deltası'na gelerek inceleme yapıyor. Kızılırmak Deltası Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ornitoloji (kuş bilimi) Araştırma Merkezi Cernek Kuş Halkalama İstasyonu'na da uğrayan öğrencilere, burada görevliler tarafından bilgi aktarılıyor.

Ornitoloji Araştırma Merkezi Görevlisi Doç. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin öğrenciler için doğal bir laboratuvar olduğunu söyledi. Deltanın üniversite, lise ve ortaokul düzeyindeki öğrencilerin düzenli olarak ziyaret ettiği yerlerin başında geldiğine işaret eden Yavuz, burada doğa eğitimlerini yaşayarak, görerek sağladıklarını vurguladı.

Türkiye'nin önemli sulak alanlarından Kızılırmak Deltası'nın flora ve faunasının birçok canlıyı bünyesinde barındırdığına dikkati çeken Yavuz, şöyle devam etti:

"UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, doğal bir laboratuvar gibi. Burası her kademedeki öğrenciler için önemli bir okul. Bu kapsamda doğa okulu çalışmaları da yapıyoruz. Delta, bölgedeki il ve ilçelerden gelen öğrencilerin büyük ilgisini çekiyor. Öğrenciler burada ekosistem, sulak alan, Türkiye'nin ve Kızılırmak Deltası'nın biyoçeşitliliği ve kuşlar hakkında bilgi alıyor. Deltanın kuşlar açısından ve kuş halkalamanın önemi ile göç yollarını öğreniyorlar."

Doç. Dr. Yavuz, Kızılırmak Deltası'nın doğal özellikleri büyük ölçüde korunabilmiş Türkiye'nin Karadeniz kıyısındaki tek sulak alan olduğunu, bu nedenle de önem taşıdığını kaydetti.

Kızılırmak Deltası

Samsun'un Alaçam, Bafra ile 19 Mayıs ilçelerinin sınırlarında bulunan, Kızılırmak'ın Karadeniz'e döküldüğü bölgenin de içinde bulunduğu Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, 56 bin hektar genişliğindeki bir alanı kaplıyor.



Sulak alanları 12 bin hektar olan, barındırdığı canlı türleriyle Türkiye'nin önemli doğal sistemlerinden birini oluşturan deltada 140 kuş türünün ürediği belirlendi.



Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, UNESCO'nun geçici listesine 2016 yılında kabul edilmişti.

Kaynak: AA