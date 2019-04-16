Kızılırmak Deltası'nın Turizm Potansiyeli Ortaya Çıkarılacak

Samsun Büyükşehir Belediyesince, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının (OKA) desteğiyle Kızılırmak Deltası'nın fizibilite raporu çıkarılarak turizm potansiyelini belirlemek üzere çalışma yürütülecek.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığınca hazırlanan "Kızılırmak Vadisinin Doğa, Tarih ve Spor Vadisi Olarak Düzenlenmesi İçin Fizibilite Raporunun Hazırlatılması" projesi, OKA'dan destek almaya hak kazandı.

Proje destek sözleşmesi, OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen ile Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanı Ramazan Aydın tarafından imzalandı.

Aydın, projeyle Vezirköprü ve Bafra ilçelerini kapsayan bölgenin kalkınmasını amaçladıklarını söyledi.

Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesi, yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik mevcut durum analizi yapılacağını aktaran Aydın, şunları ifade etti:

"Kızılırmak Deltası'nın fizibilite raporunu çıkararak turizm potansiyelini belirleyeceğiz. Kızılırmak Vadisi ve çevresindeki bölgenin konumu, ulaşımı, altyapısı, stratejik önemi olan yerlerin belirlenmesi, turistik aktivitelerin, doğa, spor ve tarih turizmine yönelik güzergahların belirlenmesi, spor dallarının ve altyapılarının oluşturulması, tarihi ve doğal güzelliklerin kaybolmadan korunabilmesini sağlayacağız."

Kızılırmak Deltası'nın çevreye yönelik altyapısını ve alanın gelişim stratejisini oluşturacaklarını anlatan Aydın, "Deltanın ulusal ve uluslararası alanda pazarlanmasını ve tanıtımını yapacağız. Planlı ve bütüncül şekilde biçimlendirerek bölgeyi turizm destinasyonu ve cazibe merkezi haline getirmek üzere kamu veya özel sektör yatırımlarına yönelik fizibilite raporu hazırlayacağız." diye konuştu.

OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen de Kızılırmak Deltası'nın Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından biri olduğuna işaret ederek, alanın korunması ve korunarak turizm potansiyelinin ortaya çıkartılmasını önemsediklerini vurguladı.

Kaynak: AA