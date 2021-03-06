Kızılırmak Deltası'nın iklim değişikliğine adaptasyon süreci masaya yatırıldı
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Kızılırmak Deltası'nın iklim değişikliğine adaptasyon süreci masaya yatırıldı

06.03.2021 15:51 | Son Güncelleme: 06.03.2021 15:54
Kızılırmak Deltası'nın iklim değişikliğine adaptasyon süreci masaya yatırıldı

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, 359 kuş türünün yanı sıra develer, yılkı atları ve manda varlığı ile öne çıkan, endemik bitki türlerine sahip Kızılırmak Deltası'nın iklim değişikliğine adaptasyon süreci ve olası etkileri değerlendirildi.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, 359 kuş türünün yanı sıra develer, yılkı atları ve manda varlığı ile öne çıkan, endemik bitki türlerine sahip Kızılırmak Deltası'nın iklim değişikliğine adaptasyon süreci ve olası etkileri değerlendirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Samsun'un iklim değişikliğine adaptasyon süreci ve Kızılırmak Deltası'na olası etkileri konularında mevcut durumun analizi, yapılması gereken bilimsel çalışmaların belirlenmesi amacıyla çalışma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Yusuf Demir, Prof. Dr. Hakan Arslan, Kızılırmak Deltası Alan Başkanı Doç. Dr. Mustafa Güler ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Bolat'ın katılımıyla düzenlenen toplantıda sorunlara yakından bakıldığı belirtildi.

Deltanın önemine değinilen açıklamada, "Dünya ekolojisi açısından önemi kabul edilen ve korunması gerekli alanlardan biri olan Kızılırmak Deltası, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'ndeki en büyük sulak alanına sahiptir. Bünyesinde 359 kuş türünü barındıran, bitki florası, hayvan faunası ve biyolojik çeşitlilik yönünden zengin, yöresel reaksiyon açısından doğal bir yerleşim ortamı oluşturmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Kızılırmak Deltası'nın doğal dengesinin ve dokusunun bozulmaması, bütüncül şekilde korunması, alanın barındırdığı eşsiz değerdeki habitat çeşitliliği, flora ve fauna özelliklerinin gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem arz ettiği vurgulanan açıklamada, yaşanan küresel iklim değişiminin etkisiyle yağış rejimindeki değişimin bölgede ve Kızılırmak Deltası'ndaki sulak alanların beslenme kaynaklarında oluşturabileceği etkilerin değerlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Zülkif Dağlı, "Uluslararası öneme sahip çevre koruma alanlarından biri olan Kızılırmak Deltası'nı şehrimizde yaşanan iklim değişikliğine adaptasyon süreci ve olası etkilerinden bilimsel öneriler ve yöntemlerle koruyarak gelecek nesillere aktarılması son derece önemlidir." ifadesine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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