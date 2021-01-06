Kızılırmak Deltası'ndaki yılkı atları fotoğraf tutkunlarının gözdesi oldu
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Kızılırmak Deltası'ndaki yılkı atları fotoğraf tutkunlarının gözdesi oldu

06.01.2021 12:27 | Son Güncelleme: 06.01.2021 12:31
Kızılırmak Deltası'ndaki yılkı atları fotoğraf tutkunlarının gözdesi oldu

Samsun'da Kızılırmak Deltası'nda bulunan yılkı atlarının oluşturduğu görsel şölen, özellikle fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Samsun'da Kızılırmak Deltası'nda bulunan yılkı atlarının oluşturduğu görsel şölen, özellikle fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası, 19 Mayıs, Bafra ve Alaçam ilçesi sınırlarında yer alan ve 56 bin hektarlık alanı kapsıyor.

Deltada bulunan 300 civarındaki yılkı atı, fotoğraf tutkunlarına görsel şölen sunuyor.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı tarafından kesin korunacak hassas alan ilan edilen Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin, uluslararası öneme sahip olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Karadeniz kıyılarında doğal özelliklerini kısmen koruyabilmiş en büyük sulak alanlarından olan Kızılırmak Deltası'ndaki yılkı atlarının ayrı bir güzelliğe ve öneme sahip olduğunu belirten Topaloğlu, "Kızılırmak Deltası, dört mevsim ayrı güzelliğe sahip bir yer. Deltaya her yıl ortalama 55 bin ziyaretçi geliyor. Deltadaki yılkı atları, son dönemlerde fotoğraf tutkunlarının gözdesi haline geldi. Doğada özgürce dolaşan yılkı atları, doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarına eşsiz güzellikte görüntüler sergiliyor." dedi.

Topaloğlu, yılkı atlarını fotoğraflamak için bölgeye yerli ve yabancı misafirlerin geldiğini anlatarak "Misafirlerimiz bu atları uzaktan gözlemliyor. Biraz daha sabırlı olurlarsa yakınlarına kadar yaklaşıp yakından inceleme fırsatı buluyorlar. Bu atlar gruplar halinde yaşıyor. Yılkı atlarının fotoğraflarını çekmek için bölgeye gelen fotoğraf sanatçıları, sabah saatlerinde ovaya gelerek gün batımına kadar çalışma yapıyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

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