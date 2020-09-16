Kızılırmak Deltası'nda yangın
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Kızılırmak Deltası'nda yangın

Samsun'da, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yangın çıktı.

Kızılırmak Deltası'nda yangın
16.09.2020 00:58 | Son Güncelleme: 16.09.2020 01:05

Samsun'da, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yangın çıktı.

19 Mayıs ilçesi Yörükler Mahallesi Galeriç Ormanları mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Sazlık ve kurumuş otların alevlere teslim olduğu yangın ormanlık alanı tehdit etmeye başladı.

Yangına Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etmeye çalışıyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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