Kızılırmak Deltası'nda yangın
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Kızılırmak Deltası'nda yangın

Kızılırmak Deltası'nda yangın Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yangın çıktı.

15.09.2020 15:15 | Son Güncelleme: 15.09.2020 15:20

Kızılırmak Deltası'nda yangın

SAMSUN - Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yangın çıktı.

Yörükler Mahallesi Galeriç Ormanları mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Sazlık ve kurumuş otların alevlere teslim olduğu yangın ormanlık alanı tehdit etmeye başladı.

Yangına Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etmeye çalışıyor.

Kızılırmak Deltası'nda yangın

Kaynak: İHA

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