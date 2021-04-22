Kızılırmak Deltası'nda suda açan çiçekler tanıtım için kullanılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kızılırmak Deltası'nda suda açan çiçekler tanıtım için kullanılıyor

Kızılırmak Deltası'nda suda açan çiçekler tanıtım için kullanılıyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız - Haberler | Güncel

Samsun'un 19 Mayıs ilçesi sınırları içinde yer alan Kızılırmak Deltası'nda suda açan ve zehirli olduğu için "zehirli güzellik" olarak da anılan su düğün çiçeği ilçenin tanıtımı için de kullanılıyor.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesi sınırları içinde yer alan Kızılırmak Deltası'nda suda açan ve zehirli olduğu için "zehirli güzellik" olarak da anılan su düğün çiçeği ilçenin tanıtımı için de kullanılıyor.

Biyolojik çeşitliliği ve her mevsim barındırdığı güzellikleriyle dikkati çeken, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası'nda, nisan ile mayıs aylarında açan su düğün çiçeğinin (Ranunculus trichophyllus???????) oluşturduğu manzara, doğaseverlerle fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kısıtlamanın olmadığı dönemlerde Kızılırmak Deltası'nın ziyaretçi akınına uğradığını söyledi.

Ülke genelinden ve yurt dışından gelecek turistlerin ilgisini çekebilmek için sosyal medyadan tanıtım çalışmaları yürüttüklerini belirten Topaloğlu, özellikle bu dönemde açan zehirli güzellik olarak adlandırılan su düğün çiçeğinin görsellerini Belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşarak ilçelerinin tanıtımını yaptıklarını ifade etti.

Kızılırmak Deltası'nın bitki örtüsüne ve turistik değerine ayrı zenginlik katan su düğün çiçeğini alternatif turizmi geliştirmek için değerlendirmek istediklerini belirten Topaloğlu şunları kaydetti:

"Tabiatın canlanmasıyla ayrı bir hareketliliğin yaşandığı deltada, kökleri zehirli ve yakıcı bir bitki olduğu için 'zehirli güzellik' olarak da anılan su düğün çiçeğini herkesin görmesini ve tanımasını arzuluyoruz. 19 Mayıs, Bafra ve Alaçam ilçe sınırları içinde yer alan Kızılırmak Deltası'nda açan bu çiçek turistlerin ilgi odağı haline gelecektir. Özellikle içinde bulunduğumuz salgın döneminin biraz daha rahatlamasıyla bölgenin büyük ilgi göreceğini tahmin ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

Ereğli Belediyesi çalışanları 4 bin 800 TL promosyon alacak
Ereğli Belediyesi çalışanları 4 bin 800 TL promosyon alacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Engin Altay Nikos Dendias Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Bülent Uygun Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kızılırmak Deltası'nda suda açan çiçekler tanıtım için kullanılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 12:48:26. #1.16#

title