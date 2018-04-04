Kızılırmak Deltası'nda Su Kuşu Sayısı Düştü

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ornitoloji (Kuş Bilimi) Araştırma Merkezi Görevlisi Doç. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz, Kızılırmak Deltası'nda önceki yıllarda 120 bin olarak tespit edilen su kuşunun bu dönem yaklaşık 70 bine düştüğünü bildirdi.

OMÜ Ornitoloji Araştırma Merkezi ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğünce Orta Karadeniz'de "kış ortası su kuşu sayımı" yapıldı.

OMÜ Ornitoloji Araştırma Merkezi Görevlisi Doç. Dr. Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "kış ortası su kuşu sayımı" çalışmalarının, Samsun Kızılırmak ve Yeşilırmak deltalarında, Amasya Yedikır Baraj Gölü çevresinde, Sinop Sarıkum Gölü'nde, Ordu, Giresun ve Tokat Almus Baraj Gölü'nde yapıldığını söyledi.

Batı Palearktik ve Güneybatı Asya'da Uluslararası Sulak Alanları Koruma Kurumunca (Wetlands International) her yıl ocak-mart dönemi için kış ortası su kuşu sayımları (KOSKS) yapıldığını belirten Yavuz, Kuzey Yarımküre'nin büyük bir kısmının katıldığı sayımların Türkiye'de 1967 yılından beri gerçekleştirildiğini kaydetti.

Doç. Dr. Yavuz, sayım sonuçlarına göre UNESCO Dünya Mirası Doğal Alan aday listesinde bulunan Kızılırmak Deltası'nda su kuşu sayısında önemli bir düşüş olduğunun tespit edildiğini belirtti.

"Önceki yıllarda yaklaşık 120 bin su kuşunun sayıldığı Kızılırmak Deltası'nda bu dönem yaklaşık 70 bin su kuşu tespit edildi." diyen Yavuz, şunları kaydetti:

"Orta Karadeniz'de 115 bin su kuşu tespit ettik. Bunun başlıca sebebinin küresel iklim değişikliği olduğunu düşünüyoruz. Küresel iklim değişikliği sonucu hava koşullarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kış aylarında Avrupa ve Sibirya'da da beklenen soğuk kışlar yaşanmaması sebebiyle kuşların birçoğu güneye göç etmemiştir. Bunun sebebi olarak da ülke genelinde su kuşu sayısında düşüşler tespit edilmiştir. Hatta kara gerdanlı dalgıç, bahri, tepeli patka gibi türlerin de oldukça az sayıda olduğu ve özellikle bu türlerin kuzeyden gelmediklerini düşünüyoruz."

Küresel iklim değişikliği nedeniyle kuşların göç takvimleri, mevsimlere göre yoğunluk değişimleri ve dağılımlarının önemli ölçüde değişmesinin beklendiğin vurgulayan Yavuz, yapılan sayımların iklim değişikliği modellemeleri ile tür dağılımlarının nasıl değişeceğini de ortaya çıkardığını kaydetti.

Yavuz, Avrupa'da 1960'lı yıllardan beri sayımların yapıldığını, sayımlarla su kuşlarının popülasyon hareketlerinin ortaya çıkarılarak azalmalarını engelleyici tedbirlerin alındığını sözlerine ekledi.