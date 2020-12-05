Kızılırmak Deltası'nda kaçak olarak 25 ördek avlayan kişi yakalandı
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Kızılırmak Deltası'nda kaçak olarak 25 ördek avlayan kişi yakalandı

05.12.2020 17:39 | Son Güncelleme: 05.12.2020 17:42
Kızılırmak Deltası'nda kaçak olarak 25 ördek avlayan kişi yakalandı

Samsun'da, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde kaçak olarak 25 yaban ördeği avlayan kişi yakalandı.

Samsun'da, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde kaçak olarak 25 yaban ördeği avlayan kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde görevli özel güvenlik ekibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yaptı.

Güvenlik görevlileri, bu sırada Düden mevkisinde bir kişiyi iki tüfekle avlanırken buldu.

Güvenlik görevlilerinin çevrede yaptığı aramada ise 25 yaban ördeğinin vurulduğu tespit edildi.

Kaçak olarak avlandığı anlaşılan ve bir okulda coğrafya öğretmenliği yaptığı belirlenen Z.A, jandarma ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

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