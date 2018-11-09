Kızılırmak Deltası'nda Bulunan Lagün Gölleri Kiraya Verildi

Samsun'da Kızılırmak Deltası'nda bulunan Liman Gölü ve Balık Gölleri Lagün Kompleksi'nin (Balık Gölü, Uzun Göl, Cernek Gölü, Gıcı Gölü ve Tatlı Göl) su ürünleri istihsal hakkı bölgede faaliyet gösteren su ürünleri kooperatiflerine kiralandı.

Kiracı kooperatif yetkilileri ile toplantı yapan Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü Nail Kırmacı, deltanın Ramsar alanı ve UNESCO Dünya Miras Listesi'ne aday olduğuna vurgu yaparak, bölgenin ve ihtiva ettiği lagün göllerinin korunması gerektiğini dile getirdi. Lagün Gölleri'nin korunması için kiracı kooperatiflerine de büyük sorumluluk düştüğünü belirten Kırmacı, bölge balıkçılarından üzerilerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmelerini ve kira sözleşme şartlarına uymalarını, uymayanları da İl Müdürlüğüne bildirmelerini ifade etti.

1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'na istinaden çıkarılan 4/1 nolu Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ hükümlerine uyulması gerektiğini, bunun yanında deltanın hassas durumunun da göz önüne alınarak, kira sözleşmesi teknik şartnamesine eklenen ilave şartlara da uyulması gerektiğinin önemine işaret eden Kırmacı, özellikle delta göl kıyılarında bulunan sazlık ve kamışlık alanlarda bulunan sazan balığı yumurtlama alanlarının ve kuş yuvalarının tahrip edilmemesi için, bu bölgelerde her türlü araç ile su ürünleri avcılığını yasakladıklarını vurguladı. Kırmacı, özellikle kefal gibi balık türlerinin denizden lagün göllerine giriş ve çıkışlarının engellenmemesi için bölgede bulunan bütün kanallarda da her türlü av aracı ile su ürünleri avcılığını yasakladıklarına dikkat çekti. - SAMSUN