Kızılırmak Deltası'nda açan nilüferler görsel şölen sunuyor

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yer alan göllerin üzerinde açan ve görsel şölen sunan nilüfer çiçekleri ziyaretçilerini bekliyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yer alan göllerin üzerinde açan ve görsel şölen sunan nilüfer çiçekleri ziyaretçilerini bekliyor.

Samsun'un 19 Mayıs, Bafra ve Alaçam ilçelerini kapsayan ve birçok doğal güzelliği barındıran Kızılırmak Deltası, sulak alanlarında açan ve Hint mitolojisinde "kutsal çiçek" olarak kabul edilen, "lotus" adıyla da bilinen nilüfer çiçekleri ile de görülmeye değer güzellikler sunuyor.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, AA muhabirine, Kovid-19 nedeniyle uygulanan kısıtlamalar nedeniyle bir süre ziyaretçilere kapalı olan Kızılırmak Deltası'na bütün doğaseverleri beklediklerini söyledi.

Deltadaki nilüferlerin mayıs ayının sonlarına doğru açtığını, temmuz ayı sonuna kadar da görülebildiğini belirten Topaloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu çiçek geceleri kapanır ve suyun altına girer. Güneşin doğuşuyla tekrar yukarı çıkar ve açar. Çamurlu ortamlarda yetişen ama çamurun kendisini kirletmesine izin vermediği için Hint mitolojisinde kalp ve zihin sağlığını sembolize eder. Nilüferlerin şu anda tam mevsimi. Bundan sonraki süreçte doğaseverlerin mutlaka nilüfer çiçeklerini, nilüfer bahçelerini, ormanların içindeki bu güzellikleri görmesini bekliyoruz. Çocuklarımız, gençlerimiz doğayı tanımaları açısından geziler düzenleyerek burayı görmeliler."

Topaloğlu, Kızılırmak Deltası'nın Türkiye'nin en büyük deltalardan biri olduğuna dikkati çekerek buranın fauna ve florası bakımından çok ayrı bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Deltanın dünya kuş varlığı bakımından önemli bir merkez konumunda bulunduğuna işaret eden Topaloğlu, "Nilüfer çiçeklerinin burada yaşaması, deltanın önemini daha da artıyor. Samsun'un tanıtımı için bunu çok önemsiyoruz. Hem kuş varlığı hem sulak alanlardaki ekolojik yaşam hem de nilüfer çiçekleri izlenebiliyor. Nilüfer çiçeklerinin deltanın tanıtımı ve geleceği için ayrı bir öneme sahip olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız