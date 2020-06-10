Kızılırmak Deltası'nda açan nilüfer çiçekleri görsel şölen sunuyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kızılırmak Deltası'nda açan nilüfer çiçekleri görsel şölen sunuyor

Samsun'da Kızılırmak Deltası'nda açan nilüfer çiçekleri, seyrine doyulmaz güzellikler ortaya çıkardı.

Kızılırmak Deltası'nda açan nilüfer çiçekleri görsel şölen sunuyor
10.06.2020 14:09 | Son Güncelleme: 10.06.2020 14:55

Samsun'da Kızılırmak Deltası'nda açan nilüfer çiçekleri, seyrine doyulmaz güzellikler ortaya çıkardı.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin içinde yer alan göllerin üzerinde açan, Hint mitolojisinde "kutsal çiçek" olarak kabul edilen ve "lotus" adıyla da bilinen nilüferler ilgi çekiyor.

Bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ziyaretçisiz kalan Kızılırmak Deltası'ndaki nilüfer çiçekleri, sessiz bir görsel şölen sunuyor.

Türkiye'nin en büyük deltalarından olan, içinde kuş cenneti ve birçok doğal güzelliği barındıran Kızılırmak Deltası, sulak alanlarında açan nilüfer çiçekleri ile de dikkat çekiyor.

Çamurlu suda yetişen "olağanüstü güzellikteki" nilüfer çiçekleri, geceleri kapanıp suyun altına giriyor ve güneşin doğuşuyla tekrar yukarı çıkıp açıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Yunanistan'ın 'Savaşa hazırız' açıklamasına Bakan Akar'dan yanıt: O bir dil sürçmesidir Haber
Son Dakika: Yunanistan'ın "Savaşa hazırız" açıklamasına Bakan Akar'dan yanıt: O bir dil sürçmesidir
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular Haber
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular
Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, 'Evleniriz ama bana el süremezsin' dedim Haber
Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, 'Evleniriz ama bana el süremezsin' dedim
Derya, kendisine deodorant şişesiyle istismarda bulunan tecavüzcüsünün tutuklanmasını istiyor Haber
Derya, kendisine deodorant şişesiyle istismarda bulunan tecavüzcüsünün tutuklanmasını istiyor
CHP'li Tanal'ın TBMM'de oturduğu masayı tahrip ettiği görüntüler tepki çekti Haber
CHP'li Tanal'ın TBMM'de oturduğu masayı tahrip ettiği görüntüler tepki çekti
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop'un imzasıyla Meclis'e sunuldu Haber
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop'un imzasıyla Meclis'e...
Vatandaşların yüzde 73,3'ü Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor
Vatandaşların yüzde 73,3'ü Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor
Türkiye'de ilk kez görüldü! Boyu 90 santim, zehri 1 saat içinde öldürüyor
Türkiye'de ilk kez görüldü! Boyu 90 santim, zehri 1 saat içinde öldürüyor
Kerimcan Durmaz, küs olduğu Caner Çalışır'ın cenazesinde hıçkırıklara boğuldu
Kerimcan Durmaz, küs olduğu Caner Çalışır'ın cenazesinde hıçkırıklara boğuldu
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı
İzmir Kordon'da korona tedbirlerini hiçe sayıp halay çekenlere 25 bin lira ceza kesildi
İzmir Kordon'da korona tedbirlerini hiçe sayıp halay çekenlere 25 bin lira ceza kesildi
Tıp dünyasını şaşkına çeviren olay! Mesanesinden bir metrelik şarj kablosu çıktı
Tıp dünyasını şaşkına çeviren olay! Mesanesinden bir metrelik şarj kablosu çıktı
Koronavirüsün etkisi zayıfladı mı? Bakan Koca, merak edilen soruya yanıt verdi
Koronavirüsün etkisi zayıfladı mı? Bakan Koca, merak edilen soruya yanıt verdi
Adıyaman'da bir kişi, evinde 9 kurşunla öldürüldü
Adıyaman'da bir kişi, evinde 9 kurşunla öldürüldü
F.Bahçe'nin eski sportif direktörü Comolli'nin satın almak istediği Toulouse, küme düşmekten kurtuldu
F.Bahçe'nin eski sportif direktörü Comolli'nin satın almak istediği Toulouse, küme düşmekten kurtuldu
Son Dakika: Nikah salonları 15 Haziran'dan, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren hizmet vermeye başlayacak
Son Dakika: Nikah salonları 15 Haziran'dan, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren hizmet vermeye başlayacak
İran'ın güneyi 1 saat içinde iki büyük depremle sarsıldı
İran'ın güneyi 1 saat içinde iki büyük depremle sarsıldı
Brezilya Hükümeti, mahkeme kararıyla koronavirüs verilerini yeniden yayınlamaya başladı
Brezilya Hükümeti, mahkeme kararıyla koronavirüs verilerini yeniden yayınlamaya başladı
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375 liradan işlem görüyor
Kartal'da otoparkta çıkan yangında, çok sayıda araç ve motosiklet alev alev yandı
Kartal'da otoparkta çıkan yangında, çok sayıda araç ve motosiklet alev alev yandı
Ronaldo'nun sezon sonunda Juventus'tan ayrılacağı iddia edildi
Ronaldo'nun sezon sonunda Juventus'tan ayrılacağı iddia edildi
Londra'da başarılı operasyonla birbirinden ayrılan siyam ikizleri Türkiye'ye dönüş yaptı
Londra'da başarılı operasyonla birbirinden ayrılan siyam ikizleri Türkiye'ye dönüş yaptı
Quaresma'dan Beşiktaş'a döneceği iddialarına yanıt: Bana olan sevgilerini biliyorum ancak kimseyle görüşmedim
Quaresma'dan Beşiktaş'a döneceği iddialarına yanıt: Bana olan sevgilerini biliyorum ancak kimseyle görüşmedim
Çorum'da çobanın 'Aslan gördüm' iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
Yerli İHA'mız TB2, 200 bin saat uçarak rekor kırdı
Yerli İHA'mız TB2, 200 bin saat uçarak rekor kırdı
George Floyd, Houston'da son yolculuğuna uğurlandı
George Floyd, Houston'da son yolculuğuna uğurlandı
Kaçak doğumhaneye baskın: Yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı
Kaçak doğumhaneye baskın: Yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı
Koronadan kaçarken keneye yakalanıyorlar! Uzmanlar endişeli
Koronadan kaçarken keneye yakalanıyorlar! Uzmanlar endişeli
Trump'ın Floyd protestolarında görevlendirdiği ulusal muhafızlarda koronavirüs çıktı
Trump'ın Floyd protestolarında görevlendirdiği ulusal muhafızlarda koronavirüs çıktı
Bazı bankalar kredi faizlerini düşürmemekte ısrar ediyor! 200 bin liralık kredide 150 bin liralık maliyet farkı var
Bazı bankalar kredi faizlerini düşürmemekte ısrar ediyor! 200 bin liralık kredide 150 bin liralık maliyet farkı...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Halife Hafter Devlet Bahçeli Musa Farisoğulları Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Fatma Girik Simge Sağın Hande Erçel Yasmin Erbil
Spor Okan Buruk Bülent Uygun Aziz Yıldırım Sergen Yalçın Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Bursa Haziran Beşiktaş Operasyon
Şu an buradasınız: Kızılırmak Deltası'nda açan nilüfer çiçekleri görsel şölen sunuyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.6.2020 15:08:19. #1.14#
title