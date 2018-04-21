Kızılırmak Deltası Kuşlarla Şenlendi

İLYAS GÜN - Samsun'da 19 Mayıs, Bafra ve Alaçam ilçeleri sınırlarında bulunan 56 bin hektar alana sahip Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, baharın gelişiyle şenlendi.

Deltada 356 tür göçmen kuş bulunuyor. Balıkçı kuşlar, deltadaki göller ve kanallarda balık avlayarak besleniyor. Gri balıkçıl kuşların zaman zaman beslenmek için birbirleriyle kavga etmesi ise ilginç görüntüler ortaya çıkarıyor.

Bafra'nın Doğanca Mahallesi'ndeki iki dönüm alan ise ağaçlarda üçer ve beşer katlı 40 yuva oluşturulması nedeniyle "leylek köyü" adıyla anılıyor.

Deltaya mart başından bu yana gelmeye başlayan leylekler, turistleri ve kuş araştırmacılarını da bölgeye çekiyor.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 11. Bölge Müdürü Hasan Terzioğlu, AA muhabirine, deltanın 21 bin 700 hektarlık bölümünün sulak alan, 5 bin 174 hektarlık kısmının ise yaban hayatı geliştirme sahası olduğunu söyledi.

Deltada 356 kuş türü bulunduğunu dile getiren Terzioğlu, "Bunların bazıları kış aylarını burada geçirdikten sonra Sibirya'ya göç ediyor. 140 kuş türü ise Kızılırmak Deltası'nda üremeyi tercih ediyor. Leylek, turna, saz horozu, yeşilbaş ördek, macar ördek, kızılbalıkçıl, erguvani balıkçıl gibi türler, üremeyi burada yaptıktan sonra geldikleri bölgelere dönüyor." dedi.

Deltada "leylek ormanı" için çalışma yapılıyor

Terzioğlu, deltada bulunan "leylek köyü"nün Samsun ve Türkiye için çok önemli bir alan olduğuna dikkati çekti.

Burada leylek popülasyonunda yoğunlaşma bulunduğunu vurgulayan Terzioğlu, "Yurt dışındaki bazı ülkelerde bu tarz bölgeler turizme kazandırılmış. Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki leylek köyünün bulunduğu alanın kamulaştırılması için de çalışma başlatıldı. Bu alanın koruma altına alınıp 'leylek ormanı' ilan edilmesi için çalışmalar yapılıyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin leylek popülasyonu bakımından dünyada beşinci sırada yer aldığına işaret eden Terzioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kızılırmak Deltası'nda her yıl yaklaşık 5 bin leylek olur. Samsun'un Türkiye'de leylek popülasyonu bakımından önemli yeri bulunuyor. Leylekler deltayı her yıl düzenli olarak ziyaret ediyor. Bir leyleğin günde 1-1,5 kilogram besine ihtiyacı oluyor. Besin ihtiyaçlarını karşılamak için tarlalardaki zararlıları yiyorlar. Böylece tarıma da katkıları oluyor. Bu nedenle leylekler bölge halkı tarafından da seviliyor."

Bölge Müdürlüğü olarak deltada her yıl leylek yuvası sayımı yapıldığını anlatan Terzioğlu, geçen yıl tespit ettikleri 950 yuvadan 900'ünün dolduğunu gördüklerini bildirdi.

Terzioğlu, leyleklerin göçünün sürmesiyle diğer yuvaların da kısa sürede dolacağını kaydetti.

Kızılırmak Deltası

Samsun'da Kızılırmak'ın Karadeniz'e döküldüğü bölgenin de içinde yer aldığı 56 bin hektar genişliğindeki Kızılırmak Deltası, Türkiye'nin önemli sulak alanlarının başında geliyor.



İrili ufaklı çok sayıdaki gölü, sazlık alanları, ender subasar çayırları, sulak alanları ve barındırdığı canlı türleriyle Türkiye'nin önemli doğal sistemlerinden birini oluşturan deltada, Türkiye'de bulunan 400 civarında kuş türünden 356'sı görülebilir.

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, 2016 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınmıştı.