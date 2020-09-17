Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki yangınla ilgili bakanlıklar soruşturma başlattı
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Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki yangınla ilgili bakanlıklar soruşturma başlattı

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan, Samsun'un 19 Mayıs ilçesindeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde çıkan yangınla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının soruşturma başlattığı bildirildi.

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki yangınla ilgili bakanlıklar soruşturma başlattı
17.09.2020 18:13 | Son Güncelleme: 17.09.2020 18:16

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan, Samsun'un 19 Mayıs ilçesindeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde çıkan yangınla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının soruşturma başlattığı bildirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının çıkış sebebiyle ilgili sabotaj dahil olmak üzere tüm ihtimallerin araştırıldığını, çok sayıda canlı türünün barındığı alanda çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Deltada, denize yakın, sazlık ve yabani bitkilerin bulunduğu 170 hektarlık alanda çıkan yangının sebebinin henüz netlik kazanmadığını belirten Demir, şunları dile getirdi:

"Jandarma ekiplerimiz, yöre halkıyla da görüşerek soruşturmasını sürdürüyor. Deltaya kimlerin girip çıktığı araştırılıyor. Bakanlık yetkilileri de sahada inceleme yapıyor. Söz konusu alan, deniz kenarında bir bölge. Rüzgarın da etkisiyle yangın büyümüş olabilir. Tespitlere göre yangın esnasında pek çok hayvan türünün kaçarak kurtulduğunu arkadaşlarımız ifade etti. Bu da bizim için bir teselli oldu. Bu yangın üzerinden konuyu asıl mecrasının dışına çıkarmaya çalışan girişimleri görüyoruz. Burası Cumhurbaşkanlığı kararı ile nitelikli koruma alanı ilan edilen ve ülkemizin UNESCO doğal miras alanı olma yolunda ilerleyen bir bölge. Bu bölgenin yerleşime açılması kesinlikle söz konusu değil. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı burada soruşturma başlattı. Bakanlıklarımızla birlikte yürütülecek olan çalışmalar sayesinde yanan bölge doğal sürecinde eski vasfını yeniden kazanacaktır."

Kaynak: AA

AA Editörü - İlyas Gün
İlyas Gün
AA Editörü
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