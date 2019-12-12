Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki su kuşları artıyor

12.12.2019 11:54 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:00

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ornitoloji Araştırma Merkezi ekibinde görevli Doç. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki su kuşlarının sayısının her geçen gün arttığı söyledi.

Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, araştırma merkezi olarak her yıl ocak ayında kış ortası su kuşu sayımları gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bu kapsamda Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin de içinde bulunduğu Orta Karadeniz bölgesindeki pek çok sulak alandaki su kuşlarının sayıldığını anlatan Yavuz, "Kızılırmak Deltası'nda özellikle son iki yıldır av koruma kontrol işlerinin sıkılaştırılması, deltanın doğu kesiminde avcılığa izin verilmemesi sonucu alandaki su kuşları sayısının her geçen gün arttığı gözlenmektedir. Delta her kış 200 bine yakın ördek, kuğu, kaz, karabatak, sakarmeke gibi su kuşlarına ev sahipliği yapmaktadır." dedi.

Bu yıl diğer senelerden farklı olarak özellikle Bafra ilçesindeki köprünün aşağı ve yukarı kesiminde de yüksek sayıda yeşilbaş, elmabaş patka, sakarmeke, karabatak, küçük ak balıkçıl, gümüş martı gibi su kuşlarının da görüldüğünü dile getiren Yavuz, "Bunlar arasında elmabaş patka, küresel ölçekte nesli tehlike altında olan bir türdür. Türlerin, av baskısının yoğun olduğu önceki yıllara nazaran insanlardan daha az çekindiği, insanlara yakın alanlarda da bulunabildiği göze çarpmaktadır. Buradaki kuşların bir kısmı şubat sonuna kadar güneye devam etmektedir ama beslenme ve barınma imkanları elverişli olursa burada kalırlar." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA