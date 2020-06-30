Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde pek çok canlı türü görüntülenebiliyor
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Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde pek çok canlı türü görüntülenebiliyor

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Samsun'daki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, farklı yaşam türleriyle dikkati çekiyor.

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde pek çok canlı türü görüntülenebiliyor
30.06.2020 11:11 | Son Güncelleme: 30.06.2020 11:32

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Samsun'daki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, farklı yaşam türleriyle dikkati çekiyor.

Kızılırmak'ın denize döküldüğü bölgeyi de kapsayan 56 bin hektar alana sahip Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, Türkiye'nin önemli biyolojik zenginlik alanlarından biri olarak öne çıkıyor.

Doğa tutkunları, makro ve kuş fotoğrafçıları başta olmak üzere her sene yerli ve yabancı binlerce ziyaretçi ağırlayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler kapsamında ziyarete kapatılan delta, 1 Haziran itibarıyla normalleşme süreci kapsamında kapılarını yeniden açmıştı.

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, 359 kuş, 554 bitki, 35 balık, 42 memeli, 260 omurgasız, 13 sürüngen ve 12 amfibi türüne yaşam alanı oluşturuyor.

Biyolojik çeşitliliğin oldukça fazla olduğu deltada birbirinden renkli kuşlar, kelebekler, kurbağalar, yusufçuk böcekleri, yılkı atları, mandalar ve endemik bitki türleri de görüntülenebiliyor.

Kaynak: AA

Manşet

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