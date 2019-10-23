Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde "mavi kuyruklu bülbül" görüldü

23.10.2019 11:46

Samsun'daki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde "mavi kuyruklu bülbül" (Tarsiger cyanurus) görüldü.

"Ulusal Kuş Halkalama Programı" kapsamında Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde arazi çalışmaları sürüyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ornitoloji Araştırma Merkezi ekibinde görevli Doç. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmalar sırasında deltada "mavi kuyruklu bülbül" görüldüğünü söyledi.

Bu türün deltada ilk kez tespit edildiğine işaret eden Yavuz, "Deltada, Ulusal Kuş Halkalama Programı kapsamında halkalama istasyonumuzda görevli Ömral Ünsal Özkoç, mavi kuyruklu bülbülü deltadaki arazi çalışmasında tespit ederek kayıt altına aldı. Mavi kuyruklu bülbül, Türkiye'de üçüncü kez kayıt altına alınıyor. Bu kayıt bizim için deltadaki kuş varlığının zenginliği açısından çok önemli." dedi.

Deltada ilk kez kaydedilen mavi kuyruklu bülbül ile tür sayısının 358'e yükseldiğini vurgulayan Yavuz, şöyle devam etti:

"Delta, ornitolojik (kuş bilimi) öneme sahip bir yer. Mavi kuyruklu bülbül, normalde Rusya ve Doğu Asya'da görülen bir tür. Genellikle ilk göçlerini yapan tecrübesiz genç kuşlar yolunu şaşırıp ya da bir fırtınaya yakalanıp normal dağılım alanlarından farklı yerlere gidebiliyor. Bu türün dağılım alanı olmamasına rağmen Avrupa'nın farklı ülkelerinde de nadir kayıtları var. Deltada 2000 yılından beri düzenli olarak devam eden kuş araştırma çalışmaları, bu nedenle çok önemli. Mavi kuyruklu bülbülü gözlemleyerek fotoğraflarını çektik. Çalışmalarımız sürdükçe deltada yeni türlerin görüleceğini düşünüyorum."

Yavuz, deltadaki çalışmaları sırasında küçük sarıbacak, kuzey kamışçını, ada doğanı, sarı kaşlı çıvgın, çalıkuşu çıvgını, kuzey çıvgını, küçük altın yağmurcun, alaca çinte gibi Türkiye'de çok az kaydı bulunan kuş türlerini halkaladıklarını aktardı.

Kızılırmak Deltası'nın Türkiye'nin önemli sulak alanlarının başında geldiğine vurgu yapan Kiraz Erciyas Yavuz, şunları kaydetti:

"UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası, sahip olduğu zengin flora, fauna ve doğal güzellikleriyle asıl listeye girmeye aday bir alandır. Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde Türkiye'de bulunan 480 civarında kuş türünden 358'i görülebiliyor. Delta, yıl boyunca farklı kuş türlerine ev sahipliği yapıyor. İrili ufaklı çok sayıdaki gölü, sazlık alanları, su basar orman ve çayırları, kumullar gibi birçok habitatı içinde bulunduran delta, barındırdığı canlı türleriyle Türkiye'nin önemli doğal sistemlerinden birini oluşturuyor. Kızılırmak Deltası, bu yönüyle de Avrupa Kuş Alanları Envanteri'ndeki en önemli dört kriterden üçüne sahip bulunuyor."

- Kızılırmak Deltası

Samsun'un Bafra ilçesinde Kızılırmak'ın Karadeniz'e döküldüğü alanın da içinde yer aldığı 56 bin hektar genişliğindeki Kızılırmak Deltası, Türkiye'nin önemli sulak alanlarının başında geliyor. 12 bin hektarı bulan sulak alanları ve barındırdığı canlı türleriyle Türkiye'nin önemli doğal sistemlerinden birini oluşturan deltada bugüne kadar yaklaşık 140 türün ürediği belirlendi. Bu özellikleriyle Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, UNESCO'nun geçici listesine kabul edilmişti.

Kaynak: AA