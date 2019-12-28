28.12.2019 10:50 | Son Güncelleme: 28.12.2019 10:50

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan ve avlanmanın yasak olduğu Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde kaçak avcılık yapan 3 kişi yakalandı.

19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılırmak Deltası'nın yer aldığı Yörükler Mahallesi'nde kaçak avcılık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Arazide yapılan çalışmada I.Ç, R.Ç. ve S.A'nın avcılık yaptığı belirlendi. Kaçak avcılar, vurdukları 3 ördekle yakalandı.

I.Ç, R.Ç. ve S.A. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA