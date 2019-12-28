Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde kaçak avcılık yapan 3 kişi yakalandı
Haberler » Güncel » Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde kaçak avcılık yapan 3 kişi yakalandı - Haber

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde kaçak avcılık yapan 3 kişi yakalandı

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan ve avlanmanın yasak olduğu Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde kaçak avcılık yapan 3 kişi yakalandı.

28.12.2019 10:50 | Son Güncelleme: 28.12.2019 10:50
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde kaçak avcılık yapan 3 kişi yakalandı

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan ve avlanmanın yasak olduğu Deltası Kuş Cenneti'nde kaçak avcılık yapan 3 kişi yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılırmak Deltası'nın yer aldığı 'nde kaçak avcılık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Arazide yapılan çalışmada I.Ç, R.Ç. ve S.A'nın avcılık yaptığı belirlendi. Kaçak avcılar, vurdukları 3 ördekle yakalandı.

I.Ç, R.Ç. ve S.A. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler