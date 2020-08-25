Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde çamura saplanan tayı belediye ekipleri kurtardı Samsun'un Bafra ilçesinde Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde çamura saplanan tay, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde çamura saplanan tay, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, 359 kuş türü, birçok hayvan çeşidinin yanı sıra yılkı atlarına da ev sahipliği yapan Kızılırmak Deltası'nda, bir tayın çamura saplandığı ihbarı yapıldı.

İhbar üzerine harekete geçen Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çamurdan çıkardıkları tayı temizledi.

Tay, doğal yaşamına bırakıldı.

Kaynak: AA