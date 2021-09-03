Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde 20 yılda 162 tür kuşa 149 bin 800 TR rumuzlu halka takıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde 20 yılda 162 tür kuşa 149 bin 800 TR rumuzlu halka takıldı

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde 20 yılda 162 tür kuşa 149 bin 800 TR rumuzlu halka takıldı
Anadolu Ajansı / İlyas Gün - Haberler | Güncel

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ornitoloji Araştırma Merkezi, Kızılırmak Deltası Cernek Kuş Halkalama İstasyonunda 20 yılda 162 tür kuşa 149 bin 800 TR rumuzlu halka takıldığını bildirdi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ornitoloji Araştırma Merkezi, Kızılırmak Deltası Cernek Kuş Halkalama İstasyonunda 20 yılda 162 tür kuşa 149 bin 800 TR rumuzlu halka takıldığını bildirdi.

Ornitoloji Araştırma Merkezince 15 Ağustos'ta başlayan 2021 yılı Sonbahar Göç Dönemi Kuş Halkalama çalışması Kızılırmak Deltası Cernek Kuş Halkalama İstasyonunda devam ediyor.

Halkalama çalışmasını inceleyen OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, istasyon sorumlusu öğretim görevlisi Arif Cemal Özsemir'den bilgi alarak, kuşların yakalanması için kullanılan sis ağlarını inceledi.

Ünal, 20 yıldır ilkbahar ve sonbahar göç dönemlerinde halkalama çalışmasının yapıldığını aktardı.

Halkalama çalışmasının Türkiye'nin en uzun soluklu çalışması niteliğinde olduğuna işaret eden Ünal, şunları belirtti:

"Göç dönemlerinde Kızılırmak Deltası Cernek Gölü çevresinde bulunan çalı vejetasyonunun olduğu alanlara 7 ve 12 metre uzunluğunda sis ağları kurularak yapılan bu çalışmalar kapsamında 162 türden yaklaşık 149 bin 800 kuşa TR rumuzlu halkalar takılmıştır. Halkaların üzerinde ülkelere özgü sabit bir adres ve her birey için farklı bir kod numarası yazılıdır. Kod numarası kuşların bireysel olarak tanınmasını, adresler ise tekrar yakalanan ya da ölü olarak bulunan halkalı bir kuşun, halkalanma bilgilerine ulaşılabilmesini sağlamaktadır. Halkalama, göç yollarının, kışlama ve üreme alanlarının, göç takviminin, göç stratejilerinin ve popülasyon dinamiklerinin aydınlatılması konusunda en çok veriyi sağlayan yöntemdir."

Ünal, 30 geri bildirimle Kızılırmak Deltası'ndan göç eden türlerin göç yolları hakkında bilgi edinildiğini vurgulayarak, "Cernek Halkalama İstasyonunda halkalanıp Finlandiya, İsrail, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Polonya, Ukrayna, Suriye, Mısır ve Rusya gibi ülkelerde tekrar yakalanan kuşlarımız olmuştur. Ornitoloji Araştırma Merkezi tarafından yürütülen 2021 yılı sonbahar göç dönemi kuş halkalama çalışması 15 Ağustos tarihinde başlamış ve ekim ayının sonuna kadar devam edecektir. Usta halkacı ve Türkiye'nin birçok üniversitesinden gönüllü öğrenciler eşliğinde yürütülen bu döneme ait çalışmalarda şu ana kadar 39 türden 1096 kuş halkalanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı Kaag ile ortak basın toplantısında konuştu (1) Açıklaması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı Kaag ile ortak basın toplantısında konuştu (1) Açıklaması
Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(AB ile göç mutabakatı) Afganlar konusunda 'biz para veriyoruz Afganları ülkede tutun, gelmesin' anlayışı olursa böyle...
Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(AB ile göç mutabakatı) Afganlar konusunda 'biz para veriyoruz Afganları ülkede tutun, gelmesin' anlayışı olursa böyle...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Emine Erdoğan Aliya İzzetbegoviç Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Münir Özkul Haluk Levent Gülben Ergen
Spor Marcao Muslera Salih Uçan Burak Yılmaz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde 20 yılda 162 tür kuşa 149 bin 800 TR rumuzlu halka takıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 14:02:15. #1.16#

title