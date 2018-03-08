Kızılırmak Deltası Kadınlara Emanet"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni çevredeki köylerde yaşayan kadınlara emanet etti.

Yılmaz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde kadınlarla bir araya geldi.

Deltanın etrafındaki köylerde yaşayan kadınlarla sohbet eden Yılmaz, 354 göçmen kuş türüne ev sahipliği yapan deltanın korunması ve gelecek kuşaklara doğal hali ile aktarılması gerektiğini söyledi.

Deltanın sahibinin çevresindeki köylerde yaşayanlar olduğuna işaret eden Yılmaz, "Burayı koruyarak geleceğe taşımalıyız. Biz belediye olarak elimizden geleni yapıyoruz. Siz de bölgede yaşayan insanlar olarak buraya sahip çıkmanız lazım. Deltanın asıl sahibi olan insanlar olarak sizin burayı korumanız gerekiyor." dedi.

Deltanın UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girdiğini hatırlatan Yılmaz, asıl listeye alınması için çalışmaların devam ettiğini anlattı.

Yılmaz, bölgede yaşayanların delta alanında tarım yapılması konusunda endişeleri bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Manda, çeltik, meyve ve sebzecilikle ilgili bizden ne istiyorsanız, size yardım etmeye hazırız. Bundan şüpheniz olmasın. Buradaki rençberimiz bugüne kadar ciddi bir destek alamadı ama bundan sonra destek vermeye hazırız. Hangi konularda destek vereceğimiz, sizin talepleriniz doğrultusunda olacak. Siz neye ihtiyacınız olduğunu düşünün. Ondan sonra hangi alanda istiyorsanız bizimle paylaşın. Bizim bu noktada sizden tek bir isteğimiz var. Bu doğal ortamı korumak. Yani deltayı koruyacak projeler geliştirin, biz de sizlere bu konuda gerekli desteği verelim."

Yılmaz, daha sonra kadınlara çeşitli hediyeler verdi.