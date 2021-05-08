Kızılırmak Deltası ilkbaharda açan çiçeklerle renklendi
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Kızılırmak Deltası ilkbaharda açan çiçeklerle renklendi

Kızılırmak Deltası ilkbaharda açan çiçeklerle renklendi
Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız - Haberler | Güncel

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulanan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde ilkbaharla uyanan doğa, adeta görsel şölen sunuyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulanan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde ilkbaharla uyanan doğa, adeta görsel şölen sunuyor.

Doğa tutkunları ve kuş fotoğrafçıları başta olmak üzere her sene yerli ve yabancı binlerce ziyaretçi ağırlayan delta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir süre önce ziyarete kapatıldı.

Bafra, 19 Mayıs ve Alaçam ilçeleri sınırlarında bulunan, Kızılırmak'ın Karadeniz'e döküldüğü alanın da içinde yer aldığı 56 bin hektarlık Kızılırmak Deltası, Türkiye'nin önemli sulak alanlarının başında geliyor.

İrili ufaklı çok sayıdaki gölü, sazlık alanları, ender subasar çayırları, 12 bin hektarı bulan sulak bölgesi ve barındırdığı canlı türleriyle Türkiye'nin önemli doğal sistemlerinden birini oluşturan delta, biyolojik çeşitliliğiyle öne çıkıyor.

Türkiye'deki nadir subasar ormanlardan Geleriç'e de ev sahipliği yapan delta, suyun içinde yükselen ağaçların altında baharda açan su papatyaları, göl soğanı, kır çiçekleri, gelincikler, su düğün çiçekleri ile doğada nadir görülen bir güzellik sunuyor.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, AA muhabirine, çok farklı yapıda habitatlara sahip olması dolayısıyla deltanın farklı ekolojik özellikleri ve birçok güzelliği bünyesinde barındırdığını söyledi.

Deltanın pek çok endemik bitki, balık ve kuş türüne ev sahipliği yaptığını belirten Topaloğlu, "Her mevsim güzel olan deltada ilkbaharda açan rengarenk çiçekler ve doğal bitki örtüsü eşsiz güzellik sunuyor. Tam kapanmanın ardından bütün doğa severleri bu güzellikleri görmeye davet ediyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

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