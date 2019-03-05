Kızılırmak Deltası İçin Unesco Sürecinde Sona Gelindi (2)

ÜST DÜZEY KORUMA STATÜSÜNE KAVUŞACAK

Türkiye'nin en önemli sulak alanlarının başında gelen ve 356 kuş türünün bulunduğu 56 bin hektarlık Samsun Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı UNESCO Dünya Mirası Daimi Listesi'ne alınması için hazırlanan raporun ayrıntıları ortaya çıktı. UNESCO sürecinde yapılan saha ziyaretleri ve dosya incelemelerinde ihtiyaç duyulan ilave bilgi ve belgelerin ek olarak sunulduğu raporda; ağırlıklı olarak bölgenin kuşlar açısından önemi uluslararası boyutta ortaya konuldu. Benzer alanlarla kıyaslanması ve özellikle kuş göç yolları üzerindeki konumunun ön plana çıkarıldığı raporda, bölgede mandacılık faaliyetlerinin mevcut durumu ve bunun gerekliliklerine yer verildi.

Azerbaycan'da temmuz ayında düzenlenecek toplantıda verilecek kararın olumlu olması halinde, Türkiye'den bu listeye giren ilk doğal miras olacak Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, sadece ülke çapında değil tüm dünyanın tanıdığı bir alan haline gelecek. Delta, yürütülen koruma faaliyetleri açısından en üst düzeyde uluslararası bir koruma statüsüne kavuşacak. Bu durum koruma faaliyetlerinin etkinliğini artırırken deltanın gelecek nesillere aktarılmasına önemli bir katkı verecek. Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin araç ve yaya girişine de sınırlama getirildi. Daha önce araç girişine kapatılan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan delta alanına yayaların girişleri de yeni yıldan itibaren ücretli hale getirildi.

Kaynak: DHA