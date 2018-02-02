Kızılırmak Deltası İçin Unesco Dünya Mirası Listesi'ne Başvuru

Samsun'un Bafra ile 19 Mayıs ilçeleri sınırlarında yer alan ve UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunan Kızılırmak Deltası'nın Dünya Mirası Listesi'ne alınması için başvuru yapıldığı bildirildi.

Kızılırmak Deltası Alan Başkanı Mustafa Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, biyoçeşitlilik, kuş göç yolları üzerindeki konumu, barındırdığı habitatlar gibi özellikleri ile Türkiye'nin önemli deltaları arasında bulunan bölgenin uluslararası platforma taşınması ve tanıtılması açısından UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınması için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Yaptıkları başvuru sonucunda deltanın öncelikle geçici listeye alındığını, daimi listeye alınması için yapması gerekenlerin belirlendiğini anlatan Güler, "Deltayla ilgili çalışmamız, ülkemizde UNESCO adaylık sürecini en hızlı tamamlayan alan ve dosya özelliğini taşımaktadır. Şubat 2016'da yapılan başvurumuz sonucunda Kızılırmak Deltası, 13 Nisan 2016'da geçici listeye alınmıştı. Daimi listeye girebilmek için yapılması gereken hazırlıkların tamamlanması, başvuru dosyasının hazırlanması ve ülkemiz kontenjanından UNESCO'ya sunulabilmesi için diğer adayların yıllarca beklediği ve yaşadığı süreçleri biz Kızılırmak Deltası'nda sadece bir yılda tamamlamış olduk." diye konuştu.

Türkiye'de sulak alanlar olarak UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınması için başvuru yapılan ilk dosyanın Kızılırmak Deltası olduğunu belirten Güler, şöyle devam etti:

"Aslında bu başvuru ile ülkemizin en değerli doğal varlığının Kızılırmak Deltası olduğu, daha UNESCO alanı olmadan tescillenmiş durumda. Tabii ki bu süreçte birçok kişi ve kurumun katkı ve emekleri söz konusudur. Birçok kez dosyayı yetiştiremeyeceğimizi söylemelerine rağmen her seferinde Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Ziya Yılmaz, ülkemizin ilk UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne adaylık dosyasının geçtiğimiz gün itibarıyla Paris'teki UNESCO merkezine teslim edilmesinde en büyük aktör olmuştur."

Güler, dosyanın kabul ya da reddedilmesine UNESCO Dünya Mirası Komitesi'nin 2019 yılı Haziran veya Temmuz ayında yapacağı toplantıda karar verileceğini kaydetti.

Kızılırmak Deltası

Samsun'da Kızılırmak'ın Karadeniz'e döküldüğü bölgenin de içinde yer aldığı 56 bin hektar genişliğindeki Kızılırmak Deltası, Türkiye'nin önemli sulak alanlarının başında geliyor.

İrili ufaklı çok sayıdaki gölü, sazlık alanları, ender subasar çayırları, 12 bin hektarı bulan sulak alanları ve barındırdığı canlı türleriyle Türkiye'nin önemli doğal sistemlerinden birini oluşturan deltada bugüne kadar yaklaşık 140 türün ürediği belirlendi.



Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde Türkiye'de bulunan 400 civarında kuş türünden 353'ü görülebiliyor. Delta, 12 ay boyunca farklı kuş türlerine ev sahipliği yapıyor.