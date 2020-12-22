Kızılırmak Deltası fotoğraf sanatçılarını bekliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kızılırmak Deltası fotoğraf sanatçılarını bekliyor

22.12.2020 17:55 | Son Güncelleme: 22.12.2020 17:58
Kızılırmak Deltası fotoğraf sanatçılarını bekliyor

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti fotoğraf sanatçılarını bekliyor.

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti fotoğraf sanatçılarını bekliyor.

Türkiye'nin en büyük deltalarından olan ve kent merkezine 30 kilometre mesafede bulunan 56 bin hektar alana sahip Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, ülkede görülen kuş türlerinin önemli bir kısmını barındırıyor.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yaptığı yazılı açıklamada, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde fotoğraf çekiminin yasak olmadığını, deltanın araç trafiğine kapalı olduğunu belirtti.

Samsun Valiliği Mahalli Sulak Alan Komisyonunun 04 Ekim 2017 tarihli kararına göre bölgenin araç trafiğine kapatıldığını belirten Demir, Kuş Cenneti'nin manda ve sığır sahipleri dışında ziyaretçilerin SAMKUŞ tarafından tahsis edilecek bisiklet, akülü araç ve otobüsler ile alanı gezmelerinin sağlanması hususunun ise karara bağlandığını hatırlattı.

UNESCO Dünya Doğal Miras Geçici Listesi'nde yer alan bölgenin tanıtımı için her türlü çalışmanın yapıldığını, doğa fotoğrafçılarının bölgeye gelmeleri ve buranın eşsiz güzelliklerini herkese göstermeleri için de azami gayret gösterildiğini vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Samsun Valiliğimizin 16.07.2018 tarihinde internet sitesinden de duyurduğu gibi Kızılırmak Deltası Yörükler Jandarma Kontrol Noktası ile Doğanca Ziyaretçi Merkezi arasındaki alan taşıt trafiğine kapatılmıştır. Araç trafiğine kapatılan alan en hassas doğal yaşamın gözlendiği bölgedir. Trafiğe kapatılması kararı ise belediyemize has bir karar değildir. Ziyaretçilerin ister kendi bisikletleri, isterlerse SAMKUŞ tarafından tahsis edilecek bisiklet, akülü araç ve otobüsler ile alanı gezmeleri ve fotoğraf çekmelerinde hiçbir sakınca yoktur. Kaldı ki trafiğe kapatılan alan 1. derece sit, yaban hayatı geliştirme sahası ve Ramsar sınırı içerisinde yer almaktadır. Bu bölge 21 Nisan 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Kesin Korunacak Hassas Alan olarak ilan edilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Engin Altay Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Arto Hande Erçel Merve Dizdar İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Okan Buruk Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Türk Adana İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kızılırmak Deltası fotoğraf sanatçılarını bekliyor | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 18:20:01. #1.15#
title