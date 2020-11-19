Kızılırmak alarm veriyor, su seviyesi azaldı kara parçaları gözüktü
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Kızılırmak alarm veriyor, su seviyesi azaldı kara parçaları gözüktü

19.11.2020 11:27 | Son Güncelleme: 19.11.2020 11:31
Kızılırmak alarm veriyor, su seviyesi azaldı kara parçaları gözüktü

Türkiye'nin en uzun nehri olarak bilinen bin 355 kilometrelik Kızılırmak'ta kuraklık tehlikesi yaşanırken, suların çekilmesiyle kara parçaları ortaya çıktı.

Türkiye'nin en uzun nehri olarak bilinen bin 355 kilometrelik Kızılırmak'ta kuraklık tehlikesi yaşanırken, suların çekilmesiyle kara parçaları ortaya çıktı.

Sivas'tan doğup İç Anadolu topraklarını sulayan Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta sular çekilince kaya ve kara parçaları ortaya çıkmaya başladı. Su seviyesinde gözle görülür oranda düşüş yaşanırken suların çekilmesiyle kuru bölgelerin oluşması da dikkat çekti. Tarım arazilerini sulayan Kızılırmak, baraj kapaklarının kapanması ve yağışların azalması nedeniyle oldukça düşük akmaya başladı. Vatandaşlar yağışların azalması nedeniyle ırmakta gözle görülür seviyede su düşüşünün yaşandığını söyledi.

Kızılırmak'ta gezinen Ali Taşpınar, yaz döneminin kurak geçtiğini ifade ederek, "Baharda yağmur suları, kar suları nedeniyle daha çok su oluyor ama şimdi yaz dönemi kurak geçti. Yağmurun da yağmamasından dolayı sular biraz daha azaldı" dedi.

(Mustafa Koçyiğit - Onur Erden/İHA)

Kızılırmak alarm veriyor, su seviyesi azaldı kara parçaları gözüktü
Kızılırmak alarm veriyor, su seviyesi azaldı kara parçaları gözüktü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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